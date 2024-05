Revelan cómo se verá Liam Hemsworth en 'The Witcher' y fans no lo soportan: 'no le llega a Henry Cavill'

Desde que Henry Cavill anunció que dejaría de interpretar a Geralt de Rivia en la serie de “The Witcher” de Netflix, todo el fandom aseguró que era el final del proyecto, especialmente porque el actor adorado por todos iba a ser reemplazado por Liam Hemsworth. Ante ello, la plataforma de streaming reveló el primer vistazo de este actor como el nuevo brujo… y la gente reiteró que el proyecto ya está muerto.

Cabe recordar que fue en 2021 cuando Henry Cavill se ganó los corazones de todos al interpretar al legendario Geralt de Rivia, querido personaje que se volvió gracias a la saga de videojuegos de “The Witcher”, considerada como una de las obras maestras más grandes de toda la historia del gaming.

Pasar de Henry Cavill a LIAM HEMSWORTH (!!) es como mudarte a un sótano después de vivir tres años en una quinta con patio y pileta. Pero dicho esto, el primer vistazo lo armaron bien. pic.twitter.com/an56fDFVVi — Baini 📷✏️ (@Lbaini) May 22, 2024

Todo esta era aderezado por el hecho de que Henry Cavill había demostrado muchas veces su pasión por el proyecto y el material origianl, pues todo saben que es un geek de primera amante de la fantasía y de Warhammer 40K.

Lamentablemente, Henry Cavill decidió abandonar el proyecto porque, según The Hollywood Reporter, no le pareció que el desarrollo de Geralt De Rivia en la serie no era fiel ni a las novelas originales ni a los videojuegos. Esta decisión fue respetada por los fans, pero Netflix, movida por la avaricia, anunció que el famoso iba a ser reemplazado por Liam Hemsworth, para darle continuidad.

Esto no le gustó para nada a los fans, pues señalaron que Cavill era lo que mantenía a flote la serie… y esto lo reiteraron ahora que Netflix liberó el primer video de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia.

Ya tenemos la primera imágen oficial de...

Liam Hemsworth en el papel de Geralt...

Aún no puedo creer lo que le han hecho a Henry Cavill. Él es el verdadero Geralt y nadie nunca podrá ser Geralt pic.twitter.com/yov4xlYR7M — Antonio Sánchez Algarra (@SAlgarraAntonio) May 22, 2024

Fue a través de un video que subió a sus redes que Netflix dio a conocer la primera imagen de Liam Hemsworth como el nuevo protagonista de “The Witcher”: “El viaje continúa, aquí está el primer vistazo de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia en “The Witcher”.

Como era de esperarse, los fans no soportaron y dejaron comentarios como: “El único Geralt de Rivia se llama Henry Cavill”, “Lo sentimos Netflix, sin Henry no la vamos a ver”, “Liam no le llega ni a los talones a Henry” y “es como si cambaiaras un brandy de lujo por un Tonayán, debieron cancelar la serie”.