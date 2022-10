The Witcher tendrá temporada 4, pero Liam Hemsworth sustituirá a Henry Cavill... y fans explotan

Los fans de The Witcher están completamente devastados, pues Netflix anuncio que la serie tendrá una cuarta temporada, pero que Henry Cavill no volverá como Geralt de Rivia, pues será reemplazado por Liam Hemsworth.

Así lo anunciaron Henry Cavill y Netflix a través de sus redes, através de mensajes que han devastado a los fans y despertado críticas respecto a si valdrá la pena seguir viendo la serie:

"Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco”, informó el actor que regresará a interpretar a Superman.

La semana de los fans de The Witcher pic.twitter.com/nGPWedkfC9 — Sardinilla en lata (@TheWitcherSardi) October 30, 2022

The Witcher: Liam Hensworth reemplazará a Henry Cavill como Geralt de Rivia para la temporada 4 de The Witcher en Netflix.



Toda la población mundial a la vez: pic.twitter.com/OJWwiK6kSM — Ne 🏳️‍🌈🏴‍☠️ SPOOKY SEASON 🎃🎃🎃 (@ArtOfNe) October 29, 2022

“Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices", añadió.

Henry cavill ahora está tan ocupado con el regreso de sups que tuvo que abandonar su papel en the witcher :( pic.twitter.com/Jk2m08rInC — Lunares Avdol (@LunaresPlata) October 29, 2022

Liam Hemsworth escribió por su parte: "como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura”.

The Witcher fans watching Season 4 starring Liam Hemsworth instead of Henry Cavill: pic.twitter.com/0gYEzEvIev — BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) October 29, 2022

Mientras tanto, los fans podrán ver una última vez a Henry Cavill como Geralt de Rivia en la tercera temporada de “The Witcher”, la cual se estrena en Netflix en verano de 2023.