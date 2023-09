¡Por fin se reveló! Usher cantará en el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2024

El cantante Usher fue elegido como la celebridad que cantará en el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2024, el cual se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El cantante se pronunció y prometió que este show va a ser único y diferente. "Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Súper Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad".

El cantante agradeció a los fans por la oportunidad de cantar en este evento deportivo, uno de los más importantes en el mundo. “Gracias a los fanáticos y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Los veré muy pronto”, dijo.

Estos son los artistas que han cantado en el Super Bowl y que Usher tiene que superar

En los últimos años, el Medio Tiempo del Super Bowl ha tenido a artistas como Rihanna, quien fue la que dio el show en 2023 y que hizo historia al aparecer embarazada en el espectáculo.

Otros artistas que se han dejado ver en este evento deportivo son Shakira y Jennifer López, quienes ofrecieron un show conjunto y hasta invitaron a Bad Bunny.

Otros que se apoderaron del escenario fueron los raperos, cuando cantaron las estrellas legendarias del género musical que son Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent, y Knedrick Lamar.

Y en otra ocasión cantó Justin Timberlake (solo, no cuando ocurrió el incidente con Janet Jackson), el cual no tuvo muy buenas críticas de parte de los fans del deporte y de la música.

Rihanna (2023)

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (2022)

The Weeknd (2021)

Jennifer López y Shakira (2020)

Maroon 5 (2019)

Justin Timberlake (2018)

Lady Gaga (2017)

Coldplay (2016)

Katy Perry (2015)

Bruno Mars (2014)

Beyoncé (2013)

¿Quién es Usher?

El cantante nació en 14 de octubre de 1978 en Dalas, Texas, debutó en 1994 cuando lanzó su primer álbum homónimo.

Usher tiene 18 Top Ten Hits del Hot 100 en su carrera, incluidos nueve números uno, con canciones como U Got It Bad, Yeah! con Lil Jones y Ludacris, My Boo con Alicia Keys y OMG con will.i.am.

Usher es conocido también por ser el padrino de Justin Bieber, pues él lo apoyó en su ascenso al estrellato y también lo ayudó con la transición de voz, pues Justin empezó siendo un niño y Usher lo ayudó a que el cambio en su voz no fuera tan drástico por los cambios en la adolescencia.