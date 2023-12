Ricardo Arjona deja los escenarios por esta preocupante razón

Ricardo Arjona sorpendió al público en redes sociales al anunciar su retiro de la música. A través de su cuenta de Instagram, el cantante señaló que tras 40 años de carrera en la música y al haber finalizado su gira Blanco y Negro, se despedía finalmente de los escenarios.

Una de las causas detrás de ello habría sido un tema con su salud: "Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida" señaló, pues el artista reveló que por el bien de la gira había pospuesto una "cirugía inminente", motivo por el cual a lo largo de dos meses había recibido 6 infiltraciones de columna para poder mantenerse en pie. "A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el `paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna” agregó.

"No coincido con la industria", ¿la salud no fue el único factor por el que Arjona se despidió de los escenarios?

En su comunicado, Arjona señaló que no coincide con la industria actualmente: "soy demasiado a pie para este viaje opr las estrellas" explicó el compositor, quien asegura haberse convertido en una persona que suele estar a la defensiva y aislada debido a diversas situaciones que se enfrntó al inicio de su carrera.

"Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años e carrerapara sobrevivir en este mundo de humo" señaló y asegura que hooy en día, le parece aún negativo parala salud "sonreir sin ganas". Por esto, es posible que el cantante esté en busqueda de un amiente que a él le parezca más honesto y en el cual pueda sentirse más cómodo.

El último concierto de Arjona se llevó a cabo este 10 de diciembre en Chile Especial

El intérprete de "El Problema" añadió que desaparecerá con la intención de "inventarse un motivo que sea más grande que este" y aseguró que de no encontrarlo, prefería no volver jamás. Además, agradeció todo lo que ha dado la vida con el paso del tiempo .