Ricardo Peralta acusa a Karime de crear 'una campaña de desprestigio' en su contra para La Casa de los Famosos México 2

Ricardo Peralta no acepta que su participación en La Casa de los Famosos México 2 arruinó su reputación en el mundo del entretenimiento y frente al público por sus comentarios fuera de lugar. Esto ya que el influencer ha decidido echarle la culpa a alguien más.

Sin lugar a dudas, Ricardo Peralta se ha convertido en un personaje infame, quien ha demostrado dentro de La Casa de los Famosos México 2, tener una personalidad que dista mucho a lo que ha mostrado en sus redes sociales.

Durante su participación en el reality show, mostró cierto disgusto por Karime Pindter, quien es una de las favoritas del público. Estas declaraciones fueron señaladas por el equipo de la influencer, quienes han apoyado en todo momento a la Matrioshka en fuera del programa.

Ricardo culpa a Karime Pindter del rechazo en redes sociales

Ricardo Peralta señaló al equipo de Karime Pindter de ser el responsable de una campaña de desprestigio en su contra, pues asegura que fomentó el odio y las críticas que ha recibido en redes sociales. Fue en una entrevista que el influencer habló del rechazo que enfrentó en redes sociales por su participación en La Casa de los Famosos México 2.

El famoso dejó claro que sabía que su amistad con Adrián Marcelo no sería bien recibida por el público, pero lo que en realidad le sorprendió fue ver todo el odio en su contra en redes sociales, lo cual aseguró que era culpa del equipo de la ex integrante de Acapulco Shore.

"Hubo toda una campaña de desprestigio en mi contra por parte de un grupo de la comunidad", aseguró el influencer, quien detalló que fue un grupo de personas que se dedican a realizar campañas, señalando así al equipo de redes sociales de Karime.

Ahora resulta que campañas de desprestigio 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/FhbLppEqdq — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 13, 2024

"Trae chin** de sueño la Ricarda", "que no se quiera deslindar de todo lo que dijo queriendo culpar a otra gente de sus acciones", "que personaje tan más nefasto y molesto" y "un echar la culpa a Karime. el empezó a quemarla adentro, a hablar pestes de ella, de trepadora y convenenciera no la bajaba, su equipo no dejó que este tipo la ensuciara así", son algunos de los comentarios en redes sociales.

En ese sentido, el público señala que Ricardo Peralta debería de dejar de buscar culpables por su mala imagen al salir de La Casa de los Famosos México 2, ya que fueron sus acciones y comentarios captadas en el programa lo que generaron la molestia de los usuarios en su contra.