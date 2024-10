Rodrigo Prieto presenta su visión fiel de Pedro Páramo

Con una notable trayectoria de casi 40 años como cinefotógrafo, que incluye hasta ahora cuatro nominaciones al Oscar y colaboraciones con cineastas icónicos como Martin Scorsese, Oliver Stone y Spike Lee, Rodrigo Prieto debuta como director con Pedro Páramo, adaptación cinematográfica de la emblemática novela escrita por Juan Rulfo, que se estrena en Netflix el próximo 6 de noviembre.

Es común encontrar dentro de la industria fílmica casos de profesionales de ella en diversos ámbitos que un día deciden aventurarse a dirigir, tal como pasa ahora con Rodrigo Prieto, quien comienza una nueva etapa en su carrera y lo hace a lo grande, a cargo de una historia emblemática del realismo mágico para traerla a las pantallas, en cines y streaming por igual.

“Estaba encerrado en preparación de Los asesinos de la luna en Oklahoma en tiempos de la pandemia y me llegó una llamada del productor Stacy Perskie, que es amigo mío, y me dijo que Netflix había comprado los derechos de Pedro Páramo, que es una de mis obras favoritas, y que estaban buscando director, me preguntó si me interesaba y dije que sí”, recordó Rodrigo Prieto en entrevista para La Razón.

Cuando el ahora director comenzó a trabajar en Pedro Páramo debía “tener un cerebro muy expandido en esos momentos, trabajé con el guionista Mateo Gil para hacer mi versión de su adaptación y fue intenso”, ya que tenía una parte de su cabeza en la realidad sombría de Los asesinos de la luna y otra en el colorido mundo de Barbie, cintas en las que estaba encargándose de la fotografía en aquella época.

Me imaginaba ciertos momentos de la historia, pero no tenía tan claro cómo debía verse Comala porque el libro tiene sensaciones, pero no imágenes concretas e incluso a la hora de estar preparando la película fue todo un proceso imaginar cada plano

“Algo que Mateo hizo muy bien y que trabajamos en conjunto fue mantener la esencia de la novela, porque el material es muy rico y completo”, afirmó y confesó también que “el reto fue encontrar qué fragmentos de la novela dejar en el guion y cuáles no, porque no cabía todo; por ejemplo, la escena de los hermanos incestuosos no estaba en la adaptación de Mateo porque a él le parecía que en realidad no estaba contando nada sobre la trama principal que es la de Pedro Páramo y sí tenía razón; sin embargo, era mi parte favorita de la novela y encontramos la forma de meterla”.

Uno de los retos para darle vida a la novela en pantalla era encontrar al elenco adecuado, ya que se trata de una historia coral en la que la mayoría de sus personajes cuentan sus propias historias alrededor de la trama central y todas se entrelazan, “sí era muy importante porque dentro de la estructura tradicional de una película sigues a uno, dos o tres personajes a lo largo de toda una historia y todos los demás son secundarios; en este caso todos los personajes son casi protagonistas y eso fue un reto desde el guion porque había que decidir qué tanto nos quedábamos con un personaje para no descuidar a otro”, contó.

“Los personajes principales son Pedro Páramo y Juan Preciado, pero nos permitimos explorar estas vertientes con otros personajes hasta donde pudimos y sin perder la esencia, y el casting fue un proceso muy largo, primero vi fotos y luego videos de muchos actores y muchas actrices, luego ya fue seleccionar de ahí a quienes me iban gustando y verles en vivo y empezar a trabajar con quienes estaban”, complementó.

Al tratarse de un libro de realismo mágico tan conocido, cuya adaptación a la pantalla muchos esperarían ver, Pedro Páramo representaba en cierta forma un reto visual y de esta parte el director compartió: “me imaginaba ciertos momentos de la historia, pero no tenía tan claro cómo debía verse Comala, porque el libro tiene sensaciones, pero no imágenes concretas e incluso a la hora de estar preparando la película fue todo un proceso imaginar cada plano”.

“Estoy muy contento de cómo se ve porque además es el resultado del increíble trabajo de diseño de producción de Carlos Jacques y Eugenio Caballero, y el vestuario de Anna Terrazas, estoy muy orgulloso y esa imagen, que quedó al final no es necesariamente lo que yo imaginé, pero sí es la acumulación de mucho trabajo y me gusta que se vea ese trabajo”.

Ante las expectativas que podría generar un proyecto tan sonado y ambicioso como éste, Rodrigo Prieto espera “que la gente se permita ir con cada uno de los personajes y que abra su corazón, que se vean reflejados porque todos tenemos la capacidad de ser tanto un Pedro Páramo como un Rentería o locos como Susana San Juan, espero que genere un impacto emocional de redescubrimiento, así como Juan Preciado se redescubre”.

Luego de tener su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y de presentarse en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Pedro Páramo actualmente se exhibe en algunas salas de cine en México y a partir del próximo 6 de noviembre podrá verse en Netflix.



