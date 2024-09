Rosalía adelanta la letra de su próximo sencillo y emociona a fans | VIDEO

Rosalía ha compartido un adelanto de lo que podría ser su próxima canción, una noticia que sin duda alguna, atrajo la atención del público en redes sociales, quienes celebraron que la cantante anuncie nuevamente música, después de mantenerse un tiempo si música nueva.

Fue a inicios de agosto que Rosalía anunció la canción con la que marcó su regreso a la música, con la colaboración con LISA, 'New Woman'. Sin embargo, parece que esto solo era el inicio de la próxima era musical de la cantante española que conquistó al mundo con Motomami.

Rosalía adelanta su próximo sencillo

Fue a través de WhatsApp que Rosalía reveló un poco de lo nuevo que se viene a través de un par de notas de vos. Su chat con fans se caracteriza porque la mujer ha conseguido que la interacción entre ella y sus seguidores parezca orgánica e íntima.

Ahora, la cantante publicó un par de mensajes de voz, donde les habla a sus seguidores sobre la que podría ser su próxima canción, generando miles de reacciones por parte del público, quienes ya aman el tema sin saber más de él.

La española ni siquiera compartió la música, pues se limitó a cantar la letra como si estuviera dirigiéndose a un amigo al cual le pregunta qué le parece lo que se le acaba de ocurrir, de hecho, justo eso es lo que hizo.

"Buenos días, buenos días, ¿Qué pensáis si sacara un tema que va así?" cuestionó la artista antes de interpretar un extracto de lo que viene musicalmente, lo cual dice lo siguiente:

🚨🚨ROSALÍA SUBE UN ADELANTO DE SU PRÓXIMA CANCIÓN pic.twitter.com/fpON2YrlKg — ٗ (@APALEAPALE) September 22, 2024

Tú y yo perdidos

entre amapolas

tus ojos relucen

son dos pistolas

las lenguas se abrazan

ya no están solas

en la memoria me has disparado

A partir de la publicación, los fans de Rosalía esperan que la cantante anuncie próximamente el estreno de su canción, preguntándose cuál es el estilo que utilizará Rosalía en esta ocasión y si podría tratarse de una colaboración con artistas como Peso Pluma y Charli XCX.