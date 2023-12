Rosita Pelayo: alertan de la supuesta muerte de la actriz con este mensaje

La actriz Rosita Pelayo tiene con el Jesús en la boca a todos los amantes de las telenovelas, pues este sábado se informó que presuntamente había muerto con un mensaje que agarró a todos por sorpresa.

Cabe recordar que los rumores de la muerte de Rosita Pelayo han estado fuertes, por su delicado estado de salud. No obstante, El periodista Gustavo Adolfo Infante informó que Rosita Pelayo no está muerta, pero que se encuentra muy grave de salud, incluso señaló, que el diagnóstico médico es reservado. También señaló que la actriz no puede hablar, ni moverse, pero sí entiende cuando le hablan.

Rosita Pelayo Especial

“Es muy delicado el estado de salud de la señora Rosita Pelayo y esto me da mucha pena porque Rosita ha sido una guerrera, luchadora incansable en contra de problemas muy serios por las deformaciones de pies y manos, del no poder caminar”, explicó Gustavo Adolfo Infante.

El mensaje que alertó de la falsa muerte de Rosita Pelayo

Ahora, diversos medios replicaron un mensaje que había emitido la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) que anunciaba la muerte de la famosa; sin embargo, fue borrado pues resultó ser falso.

El mensaje que aanunciaba la falsa muerte de Rosita Pelayo Especial

¿Qué enfermedades tiene Rosita Pelayo?

Rosita Pelayo tiene dos enfermedades, una es la artritis a l que se refiere Gustavo Adolfo Infante cuando mencionó que ella no podía caminar ni moverse por las deformaciones en pies y manos.

Sin embargo, además de enfrentarse a esta enfermedad a Rosita Pelayo le aparece cáncer en el colon, el cual le avanzó muy rápido a la actriz y conductora y le encuentran otro tumor en el esófago y la tienen que operar de emergencia.

El pasado 14 de diciembre se dio a conocer que Rosita Pelayo estaba hospitalizada en el hospital Obregón, tras sufrir una reacción alérgica a una quimioterapia que le hicieron por el cáncer.

Rosita Pelayo Foto: Especial

Rosita Pelayo llevaba tres semanas en quimioterapias y radioterapias y que había estado bien; sin embargo, cuando estaba por recibir sus últimas quimioterapias su situación se complicó.

"Empezó a tener en la bolsita esta que le ponen, un poco de sangre, eso alarmó a la señora que la cuida y decidimos traerla al hospital y aquí se dice que probablemente sea consecuencia del tratamiento, que tenga una úlcera, lo delicado es que por su condición, todo esto pues se va agravando, tiene una deshidratación muy fuerte", explicó Jorge Zamitiz, amigo de Rosita Pelayo.