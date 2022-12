Rubí de La Academia cancela su concierto en la CDMX por burlas de los fans: "se les regresará su dinero"

Rubí Ibarra de “La Academia” anunció devastada la cancelación del concierto que iba dar en la CDMX, luego de que los fans despotricaran en contra de ella y se burlaran de sus intenciones musicales.

El concierto que Rubí iba dar en la Ciudad e México estaba previsto para el 22 de diciembre; la noticia fue tomada como una broma por las fans, pues no dejaron de señalar que la famosa n cantaba nada y que sería una estafa asistir.

10 Díaz para el concierto de rubí

RUBI EN CONCIERTO pic.twitter.com/HSisWLc1Dj — Estefanía ❣️ (@EstefaniaRico25) December 13, 2022

“No inventes Rubí, no cantas, el escenario te come... llegaste a la final de la academia por puro negocio y falsa publicidad., pero en serio, no xq cantes ni mucho menos xq transmita” y “Qué tipo de personas podría atreverse a comprar un boleto para su concierto”, fueron algunos de los comentarios.

Un par de días después, Rubí hizo un live en Instagram en el que anunció que su show en la CDMX se había cancelado por “problemas de logística”.

No lo olviden, aún pueden comprar sus boletos



RUBI EN CONCIERTO pic.twitter.com/bqL9b7MmAQ — Perla Olvera (@PerlaOlvera1107) December 13, 2022

“Hago este video para anunciarles que por temas de logística del show que se tenía para este 22 de diciembre en la Ciudad de México, no se llevará a cabo. Está totalmente cancelado”, lamentó.

“A todas esas personas que compraron sus boletos, no se preocupen porque se les hará la devolución de su dinero. Estén muy atentos porque les estaré revelando algunas fechas y en algunos lugares donde me estaré presentando”, finalizó Rubí.