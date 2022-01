Salma y Derbez van tras un premio SAG

Los actores mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez están nominados en la categoría de Actuación Destacada de un Elenco de Película en los prestigiados Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés). La veracruzana por su papel en la cinta La casa Gucci, donde comparte créditos con Lady Gaga; y el también comediante por Coda: señales del corazón, se dio a conocer ayer.

“Superhonrada de pertenecer al elenco de La casa Gucci”, expresó emocionada la productora mexicana. Mientras que Derbez señaló: “¡Qué gran sorpresa! Gracias por este increíble honor”.

En La casa Gucci Salma Hayek se pone en la piel de una vidente a la que constantemente recurre Patrizia Reggiani. Derbez interpreta en Coda: señales del corazón al profesor Bernardo.

Las nominaciones fueron anunciadas por las actrices Vanessa Hudgens y Rosario Dawson en un Instagram Live. Si bien se dieron a conocer de manera virtual debido al incremento de casos de Covid-19, representaron una de las mañanas más significativas en una temporada de premios en gran parte apagada por la pandemia.

Junto con Belfast y Coda: señales del corazón, compiten por el SAG al Mejor Elenco La casa Gucci, No miren arriba y Rey Richard: Una familia ganadora. Quedaron fuera de este rubro Amor sin barreras, de Steven Spielberg, que sí recibió una candidatura a Mejor Actriz de Reparto para Ariana DeBose, y El poder del perro, de Jane Campion, que recibió tres nominaciones individuales: para Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee.

Las candidatas a Mejor Actriz de Reparto son, junto con DeBose y Dunst, Caitriona Balfe por Belfast, Cate Blanchett por El callejón de las almas perdidas, del mexicano Guillermo del Toro, y Ruth Negga por Claroscuro.

