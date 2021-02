Salma Hayek revela que ha sido víctima de bullying por su baja estatura

Salma Hayek abrió su corazón y reveló a sus fanáticos que ha sido víctima de bullying debido a su baja estatura; sin embargo, afirmó que eso no le ha impedido triunfar en Hollywood.

Así lo reveló la veracruzana a “Variety”, al cual señaló que su estatura de 1.57 metros ha sido motivo de burlas.

Sin embargo, dejó claro que eso le tiene sin cuidado pues ha logrado hacerse de un nombre internacional y producir proyectos como la serie “Monarca”, de Netflix, y obtener un papel principal en la esperada película “The Eternals”, de Marvel, en la cual dará vida a “Ajak”.

Salma Hayek Instagram

“Soy muy bajita. He sufrido bullying toda mi vida por ser bajita. Y de repente, no importa. Eres un superhéroe en el universo Marvel, eso me conmovió”, apuntó.

“No es porque me esté poniendo un traje, pero hoy tenemos derecho a ser superhéroes. También tengo 54 años, así que hubo algo realmente conmovedor, no sólo para mí, sino para todo, por todos los estereotipos”, abundó.