Sammy Pérez: Denuncian irregularidades en recaudación de fondos para el comediante

El espectáculo “Risas por Sammy”, el cual buscaba recaudar fondos para cubrir la titánica cuenta del hospital del comediante, ha causado polémica pues han denunciado diversas regularidades en torno al evento.

Fue Gustavo Adolfo Infante quien lo reveló en “De Primera Mano”, programa en el que el periodista señaló que el evento presuntamente estaría protagonizado por Bettina Salazar y Roberto Tello; sin embargo, ambos comediantes, al igual que otros, ni siquiera estaban enterados.

“Fíjate, querido Gus, que yo no sabía que estaba anunciada en este evento y, al igual que yo, tampoco lo sabía el Kompa Yaso, tampoco Ricardo Gil y pues no sé quienes más”, reveló la comediante”.

Asimismo, Bettina Salazar dijo que el mánager de Sammy no les quiso decir en qué hospital está internado el comediante y que cuando hablaron al Puertas de Hierro, de Colima, donde supuestamente se encuentra, les dijeron que no estaba ahí.

“No conozco a Gogo Gil (el organizador) y no sé por qué nos están anunciando, porque un evento no se hace en dos días y menos con 50 comediantes. Sabes que somos muy unidos, pero que no nos vean la cara y que nos digan dónde está Sammy”, agregó.

“Risas por Sammy” se realizó el viernes 23 de julio en la Antigua Hacienda de Tlalpan. El show fue conducido por Gogo Gil, quien confirmó a Gustavo Adolfo Infante que si se iba a realizar, además de que explicó la situación de los comediantes:

“Va a haber catering para prensa, grupos musicales, imitadores, a la mayoría de los de Parodiando; confirmados Roberto Tello, Víctor Morelli, dijo.

