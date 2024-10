Samuel L. Jackson asegura que su personaje en Star Wars, Mace Windu, está vivo | VIDEO

Los fanáticos de Star Wars deben de estar enloquecidos con lo que reveló Samuel L. Jackson, pues el actor asegura que su personaje, Mace Windu, está vivo, a pesar de que la última escena en la que aparece revelaría un trágico final para él en la saga.

El actor asegura que Mace Windu sobrevivió en el universo de Star Wars, pues su personaje era un Maestro Jedi en la trilogía de precuelas de la reconocida serie de cintas, siendo su última aparición en el Episodio III: La Venganza del Sith.

Samuel L. Jackson asegura que Mace Windu no ha muerto en Star Wars

Samuel L. Jackson habló en una reciente entrevista sobre su participación en la serie de películas de George Lucas, donde reveló que hay varios motivos por el que su personaje estaría con vida, al contrario de lo que se cree.

En ese sentido, el actor argumentó que Mace Windu es conocido como el segundo Jedi más poderoso de todos, después de Yoda, por lo que es muy probable que el personaje tuviera la capacidad de volar, aun cuando perdió una mano.

"Solo porque me cortaron el brazo y me caí por una ventana, no significa que esté muerto. Estoy ¡Un Jedi! ¡El segundo Jedi más poderoso del universo después de Yoda! ¡Puedo flotar!", aseguró entre bromas en medio de su entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Además bromeó al decir "sí, él está ahí afuera. Sí, está caminando por la Tierra con Jules", sentenció, haciendo una referencia a su personaje de Jules Winnfield en Pulp Fiction.

Así 'muere' Mace Windu en Star Wars

En esta última aparición del personaje, todo parecía indicar que el Jedi había muerto después de haberse confrontado con el villano Palpatine. En la escena, podemos ver una intensa pelea en la que el único con un sable morado pelea al lado de una ventana.

Tras derrotar al Palpatine, este contraataca, todo a la vista de Anakin, quien debe decidir sobre a quién salvar. Después de pedir un juicio, el protagonista salva al villano al cortarle la mano con el sable de luz a Mace Windu.

Es entonces que Palpatine utiliza su poder para atacar nuevamente al Jedi, quien entonces cae de la ventana. El público asegura que esto significó el fin del personaje, lo cual nadie había dudado en realidad, hasta que Samuel L. Jackson aseguró que Mace Windu sigue vivo en Star Wars.