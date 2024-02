Las series de HBO Max con las que confirma que es superior a Netflix, debes verlas

Se acerca el fin de semana y con eso la pregunta de ¿qué hacer?, o ¿qué ver en las diferentes plataformas de streaming?, y para nadie es un secreto de HBO Max y Netflix son las que más variedad y sobre todo calidad ofrecen a sus suscriptores, no obstante, los críticos y sobre todo en las premiaciones especializadas -como los Emmy- una de estas empresas es la que se alza con más reconocimientos.

Y es que, a pesar de la popularidad de Netflix, HBO Max tiene en su catálogo producciones que se han llevado las palmas y están entre las mejores, aquí vamos a dejar sólo 3 de ellas, que, si no has visto, estamos seguros que al menos has escuchado alguna referencia al respecto y es buen momento para darles una oportunidad.

Series de HBO Max multipremiadas

Si aun estás indeciso, los críticos especializados han dicho en más de una ocasión que se trata de producciones que roza, incluso, la perfección.

1. Game of Thrones

Una de las series de HBO Max por excelencia, es Game of Thrones, con millones de fanáticos alrededor del mundo, con una precuela (House of the Dragon) que ya va por su segunda temporada. Esta serie cuenta con 8 temporadas que van desde los 10 a los 6 capítulos, cada una. Para que te des una idea del porqué verla, en su historia que comenzó en 2010 acumuló 59 premios Emmy.

Así que si la has dejado pendiente o de verdad ni la has comenzado, es el momento.

2. Chernobyl

Ahora, que si lo que dices es que el tiempo te apremia y no quieres entregarte a una serie que te quite días y días, HBO Max te tiene una opción y se trata de Chernobyl, tiene sólo 5 episodios, evidentemente trata del desastre nuclear de abril de 1986. En la crítica tuvo un éxito abrumador, se estrenó en mayo de 2019 y cuenta algunas de las historias menos conocidas de aquella tragedia.

Ganó 3 premios Emmy, incluido el de Mejor Miniserie.

3. Succession

¿No te hemos convencido?, pues bien, esta serie terminó hace muy poco, en mayo de 2023, y es la historia de la familia Roy, cuyo patriarca dirige una de las mayores empresas multimedia del mundo, su salud no es la mejor y sus hijos tienen que pelear de características muy peculiares por el control.

En cuatro temporadas Succession logró reunir 30 premios Emmy.