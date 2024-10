Serrath publica una muy íntima FOTO con Jorge Losa tras ser atacada por Ferka

Ferka y Serrath están bien peleadas debido a la relación de ambas con el actor Jorge Loza, pues la primera terminó con el famoso luego de que supuestamente le fue infiel, presuntamente con su ahora ex amiga. Ante ello la conductora compartió una muy íntima foto junto al modelo con la cual muchos están afirmando que confirmó que fue la fan de esa relación.

Cabe recordar que Serrath negó haber sido el cuerno y dijo que ella y Jorge Loza sólo eran buenos amigos. Ferka y el actor se reconciliaron hace poco y en una entrevista reciente llamó mitómana a Serrath.

En la charla, Ferka dijo la infidelidad no había existido y que a pesar de que ya había aclarado todo, estaba "ciscada” de que Serrath le pudiera bajar al hombre: "Ya platiqué todo. Es un gran ser, él tiene valores. A mí me hace un complemento increíble”.

"A mí me choca darle foco a esta persona, o sea, de verdad es desquiciada, mitómana, o sea, como no tiene nada bueno que ofrecer, ni actoralmente, ni profesionalmente, le encanta subirse a la pinchi ola y aparecer", dijo refiriéndose a Serrath.

Serrath filtra fonto íntima con Jorge Loza

Las palabras de Ferka no le parecieron a Serrath, quien comenzó a ventilar varias cosas en su Twitter para defenderse de ella y darle uno que otro golpe. Lo primero que hizo fue pedirle que fuera coherente con sus declaraciones, pues al principio ella aseguraba que Serrath era la culpable de su separación , pero después lo negó y además la llamó mitómana.

Después se burló contando que cuando Ferka "corrió" de su casa a Jorge por deberle renta, ella le abrió las puertas de su domicilio de manera gratuita y sin esperar nada a cambio.

Por si fuera poco, Serrath aprovechó para compartir una foto muy íntima de ella con Jorge Loza en su casa y muy despeinados, la cual acompañó con una reveladora descripción: “Si tu pareja no quiere hablar, no es por no darme foco, sino porque sabe que digo la verdad”.

Tras ello, Serrath volvió privada su cuenta y hasta ahora, ni Ferka ni Jorge Loza han reaccionado a la reveladora foto que compartió la famosa.