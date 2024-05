VIDEO | Jorge Losa revela que terminó su relación con Ferka, 'a veces te descuidas'

La relación entre Jorge Losa y Ferka Quiroz ha terminado, a nueve meses de que se revelara que ambos eran pareja y después de que la actriz desatara rumores de separación por mensajes de motivación personal que los usuarios de redes sociales tomaron como pistas de que ahora estaba soltera.

Fue en La Casa de los Famosos México que Ferka y Jorge Losa encontaron el amor en el otro. A pesar de que en ese tiempo muchos aseguraban que su atracción era puro teatro, con la salida de ambos del reality, dio paso a que comenzará una relación más íntima y real.

Esto porque cuando el modelo se despidió de La Casa de los Famosos, Ferka lo recibió con tremendo beso, el cual confirmó que en efecto, había amor entre ellos dos, pues inclusó él aseguró que quería tener un hijo con ella. Es así que el público pudo ver a la relación florecer con el tiempo... Hasta ahora.

Jorge Losa confirma ruptura con Ferka

Si bien la pareja era una de las más activas en redes y parecían felices al demostrar su amor, ahora Jorge Losa reveló que ya no están juntos y explicó el porqué han decidido tomar caminos separados después de lucir locamente enamorados entre si.

Fue después de las intensas especulaciones que surgieron que Jorge Losa decidió hablar sobre el tema por las especulaciones que comenzaron a surgir sobre qué pasaba exactamente entre él y María Fernanda Quiroz, Ferka.

"Las especulaciones se dan por mil cosas y sí es cierto que he estado en un momento muy mío. Obviamente siempre platicándolo con Ferka, todo", expresó en entrevista el famoso, antes de cóntar el motivo por el cual terminó todo entre Ferka y él.

Y es que al parecer, "el albacelte", no se sentía nada bien al lado de la actriz, lo cual lo llevó a comunicarselo a ella, "a veces te descuidas a ti en la vida, te descuidas a ti y si no haces un stop, respiras y te preguntas: ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está pasando? Y no haces eso, es peor, porque el día de mañana va a explotar".

¿Hay rencor entre Jorge Losa y Ferka Quiroz tras ruptura?

Jorge dejó claro que su relación con Ferka terminó en los mejores términos, al señalar que "es una mujer maravillosa", pero que la intención al terminar era cuidarse ambos.

Ahora, Jorge Losa se enfoca en su carrera musical, pues quiere convertirse en un artista de géneros latinos con la base del género urbano, mientras que Ferka Quiroz también busca crecer en su soltería.