Shakira anuncia gira mundial, así puedes ser el primero en saber las fechas del tour y preventa

Llegó la loba. Shakira anunció su nueva gira mundial, Las Mujeres ya no Lloran World Tour, en la cual seguramente podremos escuchar tanto las canciones de su nuevo álbum como aquellas que marcaron su carrera a lo largo de los años, un momento imperdible para los seguidores de la cantante.

Fue durante la presentación de Bizarrap que Shakira tomó el escenario y compartió con el público la noticia de que se iba de gira mundial y que la primera fecha sería en California, pero no dijo más sobre las fechas que acompañarían este tour aunque se espera que recorra México y otras partes de Latinoamérica, así como Europa e incluso podría llegar a Asia, ya que la artista es reconocida internacionalmente.

Todo lo que sabemos sobre la gira mundial de Shakira

Fue en el escenario Sahara de Coachella 2024 que apareció Shakira con un letrero que decía La loba se viene, al igual que lo que reveló a través de sus redes sociales hace apenas un día. "Biza, me voy de gira Biza. Me voy de gira, por fin, empezando este noviembre este año, en esta ciudad, no puedo esperar" reveló la famosa. De este modo, ahora sabemos que Shakira iniciará su gira en California, la cual llevará el nombre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, aunque no ha revelado los detalles de qué otras cuidades visitará.

Así puedes saber más de la gira de Shakira

"¡Estoy muy feliz de anunciar finalmente que LA GIRA MUNDIAL DE LAS MUJERES NO YA LLORAN está en marcha! ¡No puedo esperar a volver al escenario para festejar y celebrar con mi manada de lobos!" indicó Shakira en una publicación posterior al anuncio que realizó en Coachella "Las fechas se acercan pronto: ¡regístrese para obtener información/acceso de preventa ahora!" indicó la famosa.

Todo lo que debes hacer para acceder al contenido que Shakira envía a sus seguidores para quesean los primeros en enterarse sobre los detalles de lo que hará a continuación es ir al Linktree de Shakira y dar clic en Shakira.com.

Así luce el formato para tener más información de la nueva gira de Shakira. Shakira.com

La página te redigirá a Shakira.com, donde se leera en inglés "únete a la manada" y continúa "¡Regístrate para recibir información sobre la próxima GIRA MUNDIAL DE LAS MUJERES YA NO LLORAN!". Entonces, deberás llenar un formulario donde vas a ingresar tu correo electrónico, el país en el que resides y el idioma que prefieres entre el inglés y el español.

Eso es todo, con eso sabrás de primera mano cuales son las fechas y la preventa de Las Mujeres Ya No LLoran World Tour para que no te pierdas a Shakira.