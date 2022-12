Shakira es captada surfeando con un hombre ¿nuevo romance?

Tal parece ser que Shakira ya tiene el reemplazo de Piqué, pues fue captada en la playa junto a un surfista para nada feo y que se ve cercano a ella.

Diversos medios y programas como “El Gordo y la Flaca” han difundido diversas imágenes en las que se ve a Shakira y al surfista mientras disfrutan del deporte y su compañía.

De acuerdo con los reportes, el joven es Gorka Ezkurdia y es el entrenador de surf de Shakira.

Por las diversas imágenes que se han viralizado, se ha asegurado que Shakira tiene un romance con el surfista, pues suelen ser vistos juntos felices.

Shakira en una escapada a Cantabria, a la MARAVILLA de la playa de OYAMBRE y a San Vicente de la Barquera con sus hijos, padres y EL EMTRENADOR DE SURF, con quien tiene algo más,oues se le ve muy pendiente de ella. #ElCirc #CrisPorta30N pic.twitter.com/heRk8Knc4h — MarinaWhite🤍 (@Marinawhite7_8) November 30, 2022

“Es el instructor de surf de la colombiana. El mismo con el que la pillamos practicando ese deporte el pasado mes de junio y disparándose unas miradas de complicidad que a buen entendedor, con buena foto basta”, dijo el periodista Jordi Martin al respecto.

“Es cierto que no he captado un beso, así que no podemos hablar de noviazgo, pero estuve dos días detrás de ellos y sí puedo decir que en todo momento él estuvo muy atento con ella, cariñoso, y ella dedicándole miradas (...) Yo creo que es una amistad muy bonita que se ha forjado entre ellos y que el tiempo dirá”, agregó.