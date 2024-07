¡Shawn Mendes y Camila Cabello juntos de nuevo! Aparecen en la final Copa América 2024 | VIDEO

Este domingo, se llevó a cabo la final de la Copa América 2024, a la que acudieron varias celebridades de nivel internacional, entre ellos, Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes fueron captados juntos una vez más, para sorprenda de muchos.

La relación entre Shawn Mendes y Camila Cabello ha sido algo complicada, pues si bien en 2021 se dio por terminada la relación entre las celebridades, parece que no hemos visto el final de la parejita, quienes no dejan de ser captados de manera esporádica juntos y hacen que el público se pregunte si volverán a ser pareja en algún momento.

Sin lugar a dudas, en caso de regresar, la pareja generaría fuertes comentarios divididos entre el público, pues si bien a algunas personas sí les gustaba el 'Shawnmila', a otros fanáticos no les gustaría volver a verlos juntos.

Camila Cabello y Shawn Mendes se comen a besos en Coachella 2023 ¿Reconciliación? Especial

te puede interesar Rosalía y Jeremy Allen White siguen juntos; así confirman que no ha terminado su relación | FOTOS

Shawn Mendes y Camilo Cabello aparecen en la final de la Copa América 2024

En el breve video, podemos ver a Shawn y a Camila juntos en uno de los palcos del estadio Hard Rock, dónde conversan tranquilamente y lucen bastante relajados. Sin embargo, en redes sociales, este clip fue suficiente para generar polémica entre los seguidores de los cantantes,

En el pasado reciente, se les ha visto a ambos muy juntos, desde que se dieron un apasionado beso en Coachella 2023 durante la presentación de Bad Bunny. Asimismo, ambos asistieron juntos al MetLife Stadium de Nueva York para el concierto de Taylor Swift.

Los internautas no se detuvieron al comentar el avistamiento de la ex pareja en el estadio durante la final de la Copa América 2024, pues destacan que aún hay una chispa entre ellos, aunque no todos están de acuerdo con la reunión.

"Se supone que habían terminado", "¿Camila Cabello y Shawn Méndez juntos y a mí me van a impedir regresar con mi ex? " y "no de nuevo", son algunos de los mensajes. A pesar de ello, otros aseguran que los artistas solo son buenos amigos, pues antes de ser pareja, tuvieron una relación amistosa.