Camila Cabello revela las verdaderas razones por las que terminó con Shawn Mendes: "Fui a terapia"

Camila Cabello reveló detalles de su rompimiento con Shawn Mendes, con quien mantuvo una relación durante dos años.

Fue apenas en noviembre pasado cuando las redes sociales colapsaron, debido a que los dos cantantes publicaron un comunicado en el que dieron a conocer su separación.

Camila Cabello habla de su ruptura con Shawn Mendes

Meses después, Camila Cabello ofreció una entrevista a Apple Music 1’st new music daily en la que habló sobre por qué terminó con Shawn Mendes, la intérprete de “Havana” señaló que ambos artistas cambiaron su perspectiva en la vida y por eso terminaron.

"Mis prioridades han fluctuado y mi enfoque ha cambiado a lo largo de mi vida. Esos años en los que estuvimos saliendo, incluso mientras escribía este álbum, e incluso ahora, supongo, mi enfoque es: ¿Cómo puedo ser una persona completa?", explicó Camila Cabello.

Camila Cabello dijo que Bam Bam, su nueva canción junto con Ed Sheeran, está inspirada en su ruptura: “Este álbum fue literalmente una herramienta para convertirme en una persona más completa y adquirir intimidad con mis colaboradores. Esa era mi intención número uno, ni siquiera era, '¿cómo hago el mejor disco y la mejor música?' ", explicó

"Porque para mí, amo a Shawn, y siento que, literalmente no hay nada más que amor por él. Y esta canción principalmente es: 'Está bien ¿Cómo hago una canción que muestre los ciclos del amor y la vida...' Sea lo que sea que esté pasando en tu vida, ya sea una ruptura o un divorcio, o como dijiste, la ruptura de un amigo, o simplemente has pasado por algo que es realmente una mierda. Con suerte, esto puede hacerte decir: 'Ahora es así'", añadió la cantante.

Camila Cabello confesó que actualmente se siente bien y gran parte fue porque hizo mucho trabajo de terapia.

“Siento que por fin estoy en un punto en el que he vivido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y ahora he conseguido estar bien. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida. Eso es de lo que trata esta canción y casi todo el resto del álbum", comentó.

KR