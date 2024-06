Shirel brinda "oxígeno" para sobrevivir el mal de amor

La cantautora chileno-peruana Shirel visitó México para ser la telonera del grupo argentino Miranda! Y para promocionar su más reciente sencillo, “Oxígeno”, una canción pop melancólica acerca de las rupturas amorosas y el pesar de ver salir a alguien importante de tu vida.

En entrevista con La Razón, la compositora afirmó que concibió el tema durante su adolescencia, cuando pasaba por una época difícil, y que decidió volverle a inyectar vida pues conectó con ella de una forma muy distinta a la de aquellos años. Además, afirmó que los seres humanos gozan de las canciones dolorosas y de desamor, pues más allá de pasarla bien, les gusta sentir y generar concecciones a través de esas sensaciones.

¿Cómo creaste “Oxígeno” y por qué es tan dolida? Es una canción muy especial porque la empecé a escribir cuando era adolescente, en el periodo más emo de mi vida; no la terminé y la dejé ahí como en un cajón. Apenas saqué un EP, Más canciones de amor, con una energía muy diferente: alegre y juguetona, por lo que sentí que tocaba volver a esa Shirel más compositora, que escribe desde lo que la conmueve, volver a esa esa raíz de componer en mi cuarto, lo que es como mi diario de vida musical.

Es justo un tema que habla sobre lidiar con la pérdida, el duelo, ver a gente salir de tu vida y de verdad creo muy firmemente que la música tiene el rol de acompañarnos en la variedad de experiencias que tenemos los seres humanos. Y si algo que espero darle a la gente que me escucha es esa compañía y esa banda sonora… “Oxígeno” los va a acompañar en las penas.

¿Cómo retomaste la canción? Me crucé con ella mientras revisaba material y ¿sabes qué me pasa? A veces hago cosas que en ese momento no me resuenan tanto, pero cobran nueva vida en un momento diferente. Cada vez que la escuchaba sentía que tenía una cosa muy poderosa, que pega duro y que a mí me conmueve mucho. En esos años de teen estaba pasando por algo y de ahí nació la búsqueda de volver a conectar con ella desde el instinto. No es una emoción difícil de entender, pues a todos nos ha tocado ver a alguien salir de nuestras vidas… al retrabajarla se cerró un ciclo.

¿Cómo ha sido la respuesta de tus fans? Muy bonita y eso me ha sorprendido, especialmente porque es una canción triste y oscura. De repente necesitamos saber que hay gente que siente cosas dolorosas como las de uno y que pasa por esas experiencias dolorosas. Eso me abrió los ojos a que, en realidad, lo que queremos los humanos es sentir cosas y conectar.

¿Hay veces en las que se antoja una lloradita? Claro, es natural para todos echarse una lloradita y seguir pa’ delante… y ojalá que cuando necesites hacer eso haya una canción para ponerle play.

SHIREL

Artista chileno-peruana

¿Cuál es tu impulso creativo? Ufff… ¡La vida misma! Yo hago esto y me dedico a esto porque hacer canciones es algo que necesito, me salen del instinto las ganas de poner en algún lado lo que me pasa, y para las personas que tienen una veta artística o en la que poner sus emociones eso es una especie de suerte. Eso me mueve, me inspira esa necesidad de transformar mis sentimientos en algo tangible como las canciones; escribo sobre mis experiencias y trato de ser sincera lo más que puedo… por eso escribo en las notas del celular todo lo que se me ocurre.

Y justo por eso “Oxígeno” y mi EP pasado, Más canciones de amor, abordan ese tema, pensaba: “¿qué mas se puede decir al respecto que no sea cliché ya?”, pero esa música siempre será necesaria y nunca van a dejar de salir.

¿Cuál crees que es la necesidad que tiene la gente por escuchar canciones de amor? El amor una de las emociones más poderosas que tenemos: el amor, el desamor y todo lo que pasa en medio. Es un punto compartido por todas las personas y justo esa universalidad es lo que le da el poder, por eso desde hace años hay gente escribiendo al respecto y por ello nunca va a haber suficientes canciones de amor en el mundo.

¿Cómo describirías tu visita a México? Tuve el chance de abrir la gira de Miranda! en distintas ciudades y este país es increíble en el aspecto cultural: los mexicanos son muy receptivos a la música nueva y a los nuevos proyectos. Yo vengo del sur del mundo, del país más al fin de nuestro continente y este tipo de oportunidades se sienten súper lejos. Por ello, ha sido hermoso sentir cómo la gente te mira con atención, se da el tiempo de conocerte y de disfrutarte si les gustas y me encanta que le hayan dado la oportunidad a una chilenita de venir para acá a hacer lo que le gusta.

Ha sido una experiencia loquísima: desde recorrer algunas ciudades del norte, hasta conocer gente que ha tocado mi vida… toda la música que he escuchado, lo que se me ha cruzado… todo me ha inspirado y me voy derechito al estudio porque tengo mucho sobre lo que escribir.

¿En qué material estás trabajando? Como artista vibro en dos grandes frecuencias: mostrar lo que hago y escribir. Voy a trabajar en lo que probablemente sea mi próximo disco y meterme de lleno en un nuevo proyecto más grande, que es un nuevo desafío que me entusiasma. Allá en Chile además estamos en invierno, por lo que es un periodo perfecto para encerrarse a escribir.