Sian Chiong le hace tocamientos indebidos a Briggite Bozzo tras la cena de nominados | VIDEO

El nepo baby cubano Sian Chong volvió a desatar asco e indignación entre los fans de “La casa de los famosos México 2”, pues se atrevió a hacerle tocamientos indebidos y sin su consentimiento a Briggitte Bozzo, ante las cámaras del reality.

Los turbios y violadores hechos ocurrieron tras la cena de nominados, a la que asistieron Briggitte Bozzo, Sian Chiong, Karime Pindter, Gomita y Adrián Marcelo.

En el cine quitaron cuando Sian se agarró la "salchicha" frente a Briggitte y Gomita#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/b5PgVEFvZi — Mony Dolores ✨ (@MonicaSM77) August 28, 2024

Tras la merienda, Briggitte se fue a lavar los dientes y le contó a Mario Bezares y a Karime que cuando salieron de la convivencia Sian Chiong la acosó sexualmente, tratando de enmascarar su lujuria y tendencias violadoras con un abrazo que no disimuló nada.

Y es que el nepo baby cubano la abrazó cuando ella esta sola en un pasillo, tras lo cual le dio varias palmaditas no solicitadas en los glúteos.

Obviamente Mario Bezares se enojó y le respondió: “Ah, mira tú, ¿por qué la gente es tan pendejo? Innecesario”.

También, los fans de “La casa de los famosos México 2” salieron a despotricar en contra de Sian Chiong, exigiendo que cuando sea expulsado del reality sea enjuiciado por su acoso sexual, pues no es la primera vez que lo hace.

Recopilación de el acosó de Sian contra Brigitte,en Brasil y en Colombia expulsarón a participantes por ésa acción,veo que en la casa de México no ponen altos. es contacto físico, a empujó a Bri,la jefa y producción ciega#LaCasaDeLosFamosososMx#LaCasaDeLosFamososMx2 #LCDLMX2 pic.twitter.com/ku4gcIfJkM — MilaNio7 (#2024🍀) (@MilagrosNio7) August 28, 2024

“Normalizando el acoso, ya dejó ver Briggitte su incomodidad y nadie hace nada…. Increíble que el equipo de acosadores y misóginos (tierra) es intocable”, “repugnante el Sian, es un violador”, “no está correcto, pero porque Bri no le da ya un parón en seco? De que oye Sian no me estés tocando así no me gusta así que te pido que no lo vuelvas hacer” y “Lo que hizo Sian es reprobable y más por ser reiterativa esta conducta. Peroooo que la que reciba llamada de atención sea Briggitte por la Jefa es inexcusable!!! omg !!!”, comentaron los fans.

Hasta ahora la susodicha Jefa no se ha posicionado respecto a lo sucedido, por lo que los fans la acusan de proteger a un abusador sexual.