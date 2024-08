Sian Chiong reveló un posible delito en La Casa de los Famosos México 2: 'Ella tenía 16' | VIDEO

Sian Chiong se encuentra envuelto en polémica una vez más en La Casa de los Famosos México 2. Después de incomodar con su comportamiento a Briggitte Bozzo, el famoso ha declarado algo que para muchos, podría sacarlo de la competencia.

Al parecer, Sian Chiong reveló que cometió un grave delito contra una menor de edad, ya que dio a conocer que sostuvo una relación con una chica que era varios años más chica que él, cuando tenía 20 años. Esto no pasó desapercibido por el público de La Casa de los Famosos México 2.

Incluso Adrián Marcelo, quien es el participante más polémico del programa, hizo mención del delito, al escuchar la forma en al que Sian hablaba con naturalidad de estar en una relación con una chica menor de edad, siendo que es un tema muy criticado en la actualidad.

Sian Chiong habla de cuando salió con una menor de edad

Sian Chiong aseguró que comenzó una relación por sentirse 'protegido' por una chica cuatro años menor cuando él tenía 20 años. Si bien aseguró que en ese momento no buscaba nada, destacó que fue muy feliz, sin pensar en que con sus declaraciones, estaría revelando algo que puede ser considerado 'cancelable'.

"Fue como algo que yo no me sentía preparado pero era una persona que me hacía muy feliz, obviamente yo venía de una ruptura de corazón donde no quería pasar por eso y esa persona llega a mi vida, portarse muy lindo, a darme mucho amor, tratarme muy bien, yo me empiezo a sentirme protegido y empiezo con esa relación", contó

El problema llegó cuando mencionó, "éramos niños, yo tenía 20 y ella tenía 16... sí, hace mucho, hace 10 años", dijo Sian, con lo que alertó por completo al público sobre sus declaraciones.

Agus Fernández y Adrián Marcelo se mostraron sumamente sorprendidos por las declaraciones de Sian e incluso, el comediante hizo mención del posible delito del actor. "Estupro... es tu problema", dijo Adrián mientras reía.

Ante ello, Sian Chiong rápidamente aclaró que no tuvo intimidad con la chica hasta los 18 años, aunque esto no contentó a los internautas, quienes rápidamente criticaron al famoso, al señalarlo por salir con una menor de edad mientras él era un adulto joven.