Siguen haciendo "ruido" por las madres de los desaparecidos

La realizadora Natalia Beristáin y la actriz Julieta Egurrola siguen haciendo “ruido” en diferentes aspectos: madre e hija están nominadas al Ariel, la primera a Mejor Dirección y la segunda a Mejor Actriz; ambas unieron su talento para visibilizar la lucha de las madres buscadoras en la película Ruido y esperan continuar haciendo conciencia sobre una de las heridas más grandes que enfrenta México, la desaparición de casi 96 mil personas, entre enero del 2006 y agosto del 2023.

“Estar nominadas, independientemente que ganemos o no, lo importante para nosotras es seguir haciendo ‘ruido’”, afirmó en entrevista con La Razón la actriz Julieta Egurrola, quien desde hace varios años y de distintas maneras ha acompañado a madres de desaparecidos, por lo que este proyecto encabezado por Beristáin le parece entrañable.

“Contacté a las primeras madres buscadoras cuando no se llamaban madres buscadoras sino de desaparecidos, nos pidieron a actores e intelectuales ser testigos de sus casos, acompañarlos, en varios casos los acompañamos con el fiscal, el procurador, el Ministerio Público, para hablar y no se resolvía; entonces, sí soy cercana, conozco casos muy terribles, cada vez son más violentos”, compartió la actriz de 70 años durante el encuentro de nominados de los Ariel.

Dijo que muchas veces en esa labor de activismo la acompañó su hija, por eso no es casual que Beristáin haya elegido este tema para su filme.

“Natalia desde chavita me acompañó a manifestaciones, mítines, a leer manifiestos, a ella se le queda este asunto, que por lo menos hace seis años que ella empezó a hacer el guion, esperábamos que esto estuviera más o menos resuelto, que haya aminorado, al contrario, dirá lo que diga este sexenio que está gobernando, queda a deber a todos los familiares de desaparecidos”, lamentó.

La nominación llega en un momento muy importante para mí, por acompañar y ser solidaria con el proyecto de mi hija. Todo se hizo de una manera muy solidaria, con mucho respeto para las madres buscadoras

Julieta Egurrola, Actriz

En Ruido Egurrola da vida a Julia, una madre que busca a su hija desaparecida y en ese camino va tejiendo lazos de apoyo con otras mujeres de distintas generaciones y luchas. Va encontrando en esa sororidad un dejo de esperanza ante del dolor de no saber dónde está su querida Ger.

“Ruido siempre fue una peli en la que la columna vertebral está cimentada en la búsqueda de Julia por su hija desaparecida, pero para mí no se entiende sin las redes que teje de estas otras mujeres que tienen otros contextos, otras luchas, que de otra manera probablemente nunca habría conocido, conocerlas la transforman, quiero que idealmente eso sea la manera de hablar también que existe la posibilidad de transformación en este país”, comentó a este diario Natalia Beristáin.

La realizadora señaló que quiso abordar con mucho respeto lo que viven las madres de desaparecidos.

“Sería ingenuo decir que no es profundamente doloroso, pero también es profundamente brillante y esperanzador conocer a las personas, a las madres, a las familias que lamentablemente atraviesan estos horrores en su cotidianidad, entender cómo son por lo menos desde mi óptica, ellas, ellos, los que sostienen el tejido social de este país, nos dan una esperanza para pensar que podemos salir de este horror y verlo de primera mano, entender su humanidad, ha sido de las cosas más chingonas que me ha dejado”, dijo.

Egurrola contó que después de que su hija dirigió Los adioses le prometió que trabajaría en una película que la actriz pudiera protagonizar, pero hasta tener el guion en sus manos supo de qué iba. Para Beristáin fue un privilegio hacer mancuerna con su mamá, quien considera que es una de las mejores actrices que tiene México.

Este año fuimos cuatro las directoras nominadas, la última vez que estuve nominada a Mejor Dirección fuimos tres, llegará el día en que sean las cinco y deje ser tema de conversación, porque ya sea la norma

Natalia Beristáin, Directora

“Si yo pensé en hacer esta película no fue por mi mamá, sino por trabajar con Julieta Egurrola, una de las mejores actrices, sino que la mejor actriz de este país, tener la posibilidad como directora de abordar a un personaje de esta profundidad, de estos matices, con una actriz como ella es un privilegio”, apuntó la directora.

Se dijo orgullosa de compartir la nominación con su madre y estar en una terna, la de Mejor Dirección, junto a Michelle Garza Cervera (Huesera), Alejandra Márquez Abella (El norte sobre el vacío) y Lucía Puenzo (La caída). Algo inusual, antes era una categoría dominada por hombres.

“Estoy muy contenta, me llena de orgullo que una película que dirigí, más allá de que yo esté nominada como Mejor Directora, que mi madre esté nominada a Mejor Actriz es extraordinario. Este año fuimos cuatro las directoras nominadas, la última vez que estuve nominada a Mejor Dirección fuimos tres, también fue inédito en su momento, llegará el día en que sean las cinco y que deje ser tema de conversación, porque ya sea la norma”, apuntó Beristáin.

Esta edición de los premios Ariel se realizará por primera vez en Guadalajara, Jalisco, y Julieta Eugorrola desea seguir haciendo “ruido”:

“Es un estado que tienen el mayor número de desaparecidos, es importante seguirle diciendo a la gente que no es una cuestión de decir ‘ay pobrecitas’, es una herida horrenda, no puede ser, no podemos acostumbrarnos a esta violencia”, finalizó.