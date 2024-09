Silvia Pinal celebra su cumpleaños 94: 'A mí no me asusta la muerte'

Silvia Pinal afirmó que ella no le teme a la muerte, sino que la parca misma es quien le tiene pavor, pues la diva más grande del cine mexicano celebró a lo grande su cumpleaños 94, dejando claro que está de maravilla y disfrutando de la vida, aunque aguantando a su descendencia.

Es justamente este jueves 12 de septiembre el día en el que Silvia Pinal, legendaria actriz de la Época del Cine de Oro Mexicano cumple sus 94 vueltas al sol, evento astronómico y biológico que festejó en compañía de sus hijas, seres queridos y la prensa de farándula, la cual no puede faltar.

En medio de las celebraciones, y tener que soportar que su hija Alejandra Guzmán le cante a gritos “Eternamente bella” al oído y ante las cámaras de TV, Silvia Pinal aprovechó para lanzar una reflexión dura, maciza y basada respecto a la muerte y la existencia misma.

“Con mucho gusto, con mucho amor, a mí no me asusta la muerte, la muerte va y viene cuando le da su gana. Que a mí no me meta”, pronunció la emblemática actriz.

Por su parte, Alejandra Guzmán afirmó estar feliz de acompañar a su progenitora un año más, especialmente porque estaban comiendo chiles en nogada y pastel.

Por su parte, su hijo Luis Enrique Guzmán confesó que realmente no tienen idea de cuantos años tiene realmente Silvia Pinal, pues creen que en algún punto de su vida pudo haber cambiado su acta de nacimiento.

“No sabemos qué edad tiene bien bien bien, pero calculamos que 94”, expresó el señor ex esposo de Mayela Laguna, con quien tiene pleitos legales por decir que no es el padre del niño que engendró con ella.

Lamentablemente, Alejandra Guzmán no dio mayor información respecto a la Fundación Silvia Pinal que está haciendo con su hermana Silvia Pasquel, lo cual ha generado desconfianza entre los fans sobre las verdaderas intenciones de crearla.