Silvia Pinal habla de la herencia Enrique Guzmán le va a dejar: "no esperaba menos"

Enrique Guzmán reveló hace unos días que Silvia Pinal va a ser una de sus herederas, cosa que sorprendió a muchos por lo tóxico y violenta que fue su matrimonio. Ante la noticia, la diva del cine mexicano se pronuncio y compartió su sentir.

En entrevista con los medios de comunicación, Silvia Pinal habló de su viaje a Huatulco, donde festejará el cumpleaños de su hija Alejandra Guzmán.

Fue ahí donde se enteró de las palabras de su ex Enrique Guzmán, cosa que la sorprendió y ante lo cual dijo:

"¡Ay, qué lindo! Gracias, viejo. No esperaba menos", dijo riéndose, pero reconociendo que no tiene idea de cuál es el patrimonio del enemigo de Frida Sofía.

"No sé qué tiene él. Yo le pediría cualquier cosa", dijo Silvia Pinal. Tras ello se le preguntó si Enrique Guzmán era el amor de su vida, ante lo cual dijo: "Pues todavía me falta vida, no puedo decir eso".

Silvia Pinal también habló de su estado de salud: "yo estoy sana, estoy fuerte, con mucha lana, o sea, yo me siento que soy como la reina Isabel II". Finalmente, Pinal dijo que considerará heredarle algo a Enrique Guzmán.