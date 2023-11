Ska-p se retira de los escenarios por tiempo indefinido; 'salud y libertad, camaradas'

Ska-P anunció un paro indefinido a través de redes sociales, hecho que ha conmocionado a miles de seguidores de la agrupación española. La noticia fue dada a conocer por el vocalista de la banda a través de un post en Facebook y generó diversos comentarios entre los fans.

"En unas horas estaremos encima del último escenario de esta etapa en América Latina, será en Santiago de Chile. Ska-p apagará los motores por un tiempo indefinido. Pero recordad que Ska-p es inmortal, aunque no volviésemos nunca a tocar. Salud y libertad, camaradas", escribió Pul-Pul a través de una publicación en Facebook.

Ska-p ya ha parado en otras ocasiones de tocar en los escenarios, siendo la última en 2015, cundo el vocalista de la agrupación sufría tinnitus. Otra ocasión se dio en 2005, cuando la banda anunció que se daría un descanso luego de haber tenido una serie de conciertos.

Fans reaccionan a el paro de Ska-p

A través de redes sociales, los seguidores de la banda demostraron su cariño a la agrupación y aseguraron que esperan que pronto vuelvan a los escenario: "Ska-p es mi banda favorita, ha significado casi todo para mí, sin su música no habría podido pasar por ciertos momentos en mi vida

Ska-p es eterno porque está presente en cada de uno de nuestros corazones", dijo un internauta.

"Estaremos ansiosos por su tan esperado regreso aún que sea una última vez. Enmarcaron historia en el mundo y en nuestra historia de existencia! Grande Ska-p official los esperamos con los brazos abiertos", "Ska-p ha formado parte de mi vida desde los 8 años y saber que probablemente no regresen me parte el alma. Sin embargo les agradezco por tan buena música y las enseñanzas que me dejaron. Siempre serán mi banda favorita y por siempre los llevo en mi corazón", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Síguenos en Google News

DGC