Slash ofrece un poderoso show de hard rock

Millones de melómanos están de acuerdo en que Slash es uno de los mejores guitarristas en la historia de la música, así que escucharlo y verlo tocar en vivo es una oportunidad que debe aprovecharse; seguramente fue lo que pensaron los seis mil fans que acudieron a la presentación que dio el músico la noche de ayer en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, en compañía de Myles Kennedy and The Conspirators y como parte de su gira The River is Rising. Este tour funciona como complemento de una serie de shows que la agrupación ofreció en Estados Unidos hace un par de años.

Tras tocar con Guns N’ Roses, Slash retomó sus compromisos con su otro proyecto para continuar con la promoción de 4, álbum del año 2022. Pasadas las 21:00 horas sonaron las primeras notas de “The River is Rising” y de inmediato el público reaccionó emocionado, continuando con el mismo ánimo mientras que Myles Kennedy cantaba con el amplio rango vocal que tanto le caracteriza y lo hace un gran intérprete. El tema del último disco de estudio de la banda fue una pieza que en una de sus partes se convirtió en una auténtica locura sonora.

Con el baterista usando una playera de la selección mexicana de futbol, detalle que, por cierto, hizo que se ganara a buena parte de la audiencia, lo siguiente fue “Driving Rain”, que fue seguida por “Halo” con su hipnótico ritmo. “Hola Ciudad de México, ustedes son malditamente geniales”, expresó Kennedy.

“Apocalyptic Love” fue interpretada antes de “Back From Cali” con un toque de blues que la distinguió. “Whatever Gets You By”, “C’est la Vie”, “Actions Speak Louder Than Words”, “Always on the Run” de Lenny Kravitz, en la cual cantó el bajista Todd Kerns, “Bent to Fly” y “Sugar Cane” prepararon a los asistentes para “Spirit Love”.

Después, una vez más subió la intensidad con “Speed Parade” y luego de un par de canciones más llegó “Fill my World”.

“Esto es muy divertido saben, es el primer concierto que tenemos después de dos años de no tocar”, mencionó el cantante de la banda y acto seguido sonaron “Wicked Stone” y “April Fool”. “Starlight” fue coreada por todo el público luego de que el vocalista pidió que lo acompañaran a cantarla a su lado.

“Doctor Alibi”, “You’re a Lie” y “World on Fire” marcaron un supuesto final del concierto que siguió con la guitarra principal sobresaliendo con un Slash luciéndose cada vez que podía hacerlo y soltando buenos riffs. La misma línea sonora de toda la presentación se repitió al final de un setlist notable, claramente armado para complacer por igual a todos los asistentes, sin importar que fuesen fans clavados del grupo, seguidores únicamente del guitarrista miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll o aficionados del rock en general.

La interpretación de “Rocket Man” resultó un increíble cover a uno de los temas emblemáticos de Elton John, con otra muestra de virtuosismo en la guitarra, cortesía del músico que siempre se distingue por usar un sombrero de copa. El inevitable final del espectáculo llegó con “Anastasia”, tema perfecto para enloquecer a los fans por última vez en la velada. Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators lo dieron todo en el escenario y esto se vio reflejado en la emoción de sus seguidores.