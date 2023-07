Sofía Castro revela cómo fue que Enrique Peña Nieto conquistó a su mamá Angélica Rivera

La actriz Sofía Castro reveló cómo fue que Enrique Peña Nieto conquistó a su mamá Angélica Rivera y cómo fue que el expolítico como padrastro.

Sofía Castro ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que contó cómo fue que ella se dio cuenta que Enrique Peña Nieto y su mamá empezaron a salir.

La actriz señaló que el expolítico era muy detallista, porque le mandaba flores a Angélica Rivera y se hacía espacio para ir a verla a su casa, pese a que en ese momento él era el gobernador del Estado de México.

Sofía dijo que cuando ella y sus hermanas, las otras hijas de Angélica Rivera, conocieron a Peña Nieto fue en su casa y mencionó que siempre hubo una buena relación familiar.

La joven actriz mencionó que cuando se fueron a vivir todos juntos (Peña Nieto y sus hijos con Angélica Rivera y sus hijas) fue muy complicado adaptarse, pero lograron adaptarse y cuando llegaron a vivir a Los Pinos ya se habían acoplado como una familia.

“Sí fuimos una familia de ocho personas, que nos queremos con el alma. Lo más fuerte, terminando (el sexenio), fue que dijeron que no lo fuimos. Tratamos de ser un soporte tanto para él y para mi mamá”, mencionó Sofía Castro.

“Hicimos lo mejor que pudimos y aguantamos porque la gente fue conmigo bien fea y me decían cosas en redes bien feas, que ojalá me muriera. Me costó mi autoestima”, dijo.