¿Sofía Rivera Torres engañó a Eduardo Videgaray con amigo de Nicola? La exhiben en VIDEO

Sofía Rivera Torres fue una de las participantes de La casa de los famosos México y Galilea Montijo la invitó a la fiesta de su casa para celebrar el final del programa.

En la celebración estuvieron todo el Team Cielo y Wendy Guevara y Nicola Porcella, éste último fue acompañado de su amigo Agustín Fernández, quien ya había asistido a las galas del reality show.

En la fiesta de Galilea Montijo se le pudo ver a Sofía Rivera bailar con Agustín y en un video que circula en Internet parece que ellos dos están abrazadas y se acercan mucho.

En el clip Sofía Rivera Torres y Agustín están detrás de Raquel Bigorra y Wendy Guevara, quienes están bailando y cantando al ritmo de la Sonora Dinamita. Sin embargo, los usuarios se dieron cuenta de la cercanía de Sofía y Agustín y aseguraron que se están dando un beso.

Critican a Sofía Torres y la acusan de infiel

Tras ello, los cibernautas acusaron a Sofía Rivera Torres de serle infiel a su esposo Eduardo Videgaray, quien es mayor que ella por 23 años.

“Es beso evidentemente porque anterior estaban hablando muy cerquita, no era necesario abrazarlo así, si no es para un beso”, “Y el viejito dormido”, “Una vez Nicola dijo que el Agus le va a lo que sea y pues ella estaba ahí... no sean malos y vayan a etiquetar a @EduardoVidegarayOficial”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros cibernautas defendieron la situación y aseguran que parece que se saludaron de beso en la mejilla y no con otras intenciones.