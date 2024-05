¿Sofía Rivera Torres justifica su body shaming a Lucerito Mijares?: 'es el precio de ser figura pública'

Sofía Rivera Torres fue cancelada en redes porque, junto a su esposo Eduardo Videgaray y la Estaca, por hacerle body shaming a Lucerito Mijares y emitir una serie de comentarios polémicos respecto a ella y su cuerpo.

La polémica no ha terminado y Sofía Rivera Torres sigue siendo funada en redes sociales, emitiendo una serie de declaraciones que los fans ven como una forma suya de justificar sus agresiones hacia Lucerito Mijares, quien ni siquiera la topa.

No encontré en dónde está lo "cool" y gracioso en este video. 😳 más q burla es bullying y falta de respeto para LUCERITO MIJARES aunque salgan a decir q "todo es broma", no está padre. 💣 #Imagen #vengalaalegria pic.twitter.com/yzLi45oU5L — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) May 2, 2024

A través de su Instagram, Sofía Torres compartió una publicación de sus vacaciones con Eduardo Videgaray con el mensaje: "Dumpsito de un viaje divine con mi amor", post en el cual los fans despotricaron en contra de ella.

"Recuerdo que un día contaste cómo sufriste por ser la más llenita de tu salón (...) si creo que la regaste más cuando has vivido en carne propia los ataques por un físico no perfecto", escribió un usuario.

Tras ello, la mujer emitió un largo mensaje respecto a su triste historia de body shaming, con la cual aparentemente y según los fans, no aprendió nada:

"Yo fui niña obesa, toda mi vida he batallado con mi peso y toda mi vida he leído comentarios de si estoy embarazada, de si estoy gorda, de si estoy guapísima o soy horrenda. Ese es el precio de ser figura pública, tienes que tener la piel bien gruesa porque van a opinar de ti sí o sí y no puedes permitir que te afecte", dijo Sofía Rivera.

La esposa de Eduardo Videgaray remarcó que ella, su señor y la Estaca nunca agredieron ni emitieron comentarios deleznables en contra de Lucerito:

"En ningún momento insultamos, en ningún momento damos si quiera una opinión propia sobre su aspecto y mucho menos su cuerpo, todo es un juego de palabras tomando en cuenta lo que ella dijo de sí misma", remarcó.