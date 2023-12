Las FOTOS del día que mataron a Canserbero

El cantante Canserbero murió el 20 de enero de 2015 en Maracay, Venezuela, un suceso que conmocionó a los fans del rap.

Sin embargo, la muerte del cantante resurgió porque reabrieron el caso para determinar la verdadera causa de muerte del artista y por lo que se dio a conocer que el compositor no se quitó la vida, sino que fue asesinado.

Natalia Améstica, exmánager del cantante, confesó que ella mató al artista porque él ya no quería que fuera su representante y porque supuestamente el rapero no le quería pagar por haber planeado la gira de Chile y Argentina.

“Tirone nos expresó que no quería que yo lo manejara como manager, aun yo había hecho la gira por Argentina y Chile más otros trabajos de marketing para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como mánager ni como organizadora de esta gira”, confesó la mujer.

Así mató Natalia Améstica a Canserbero

Natalia Améstica confesó que para matar a Canserbero y Carlos Molnar, quien en ese momento era el esposo de ella, los citó en su casa con el pretexto de que tenían que grabar unos promocionales para Panamá.

La mujer dijo que les dio de tomar un té con 10 mg de Alpram para dormirlos, Carlos se levantó y fue a buscarla a la cocina, en donde ella estaba preparando la cena, en ese momento ella aprovechó para atacarlo y apuñalarlo.

🇻🇪 | Canserbero fue asesinado: Exmánager del artista confesó crimen. pic.twitter.com/66xD864WrT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 26, 2023

Sin embargo, Canserbero estaba somnoliento pero consciente aún, así que ella se acercó a explicarle que lo atacó porque tuvo un arranque de ira. En ese momento hirió al rapero.

“Le causé dos puñaladas en su costado y llamé a mi hermano Guillermo. Él llegó acompañado de tres personas que nos ayudaron a arreglar la escena”, confesó Améstica.

La mujer contó que llamó a su hermano quien le ayudó a cambiar la escena del crimen para que pareciera un suicidio, también dijo que después de que murió las personas que llegaron a la casa con su hermano golpearon y apuñalaron más el cuerpo de Canserbero para después tirarlo por la ventana para que pareciera suicidio.

Fotos del asesinato de Canserbero

El cuerpo de Canserbero fue hallado tirado en el pasto, tras ser arrojado por la ventaja, tenía los pantalones abajo y quedó sin la parte de enfrente de los dientes. Las imágenes del cuerpo de Tirone causaron polémica cuando se publicaron en ese 2015.

Así encontraron el cuerpo de Cancerbero Foto: IG @davidglockvzla