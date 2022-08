Estos son los mejores MEMES de Lady Gaga siendo golpeada por un peluche de Dr. Simi

Lady Gaga vivió un momento incómodo en uno de sus conciertos: le aventaron un peluche de Dr. Simi en la cara, sin embargo, este hecho desató una ola de memes en las redes sociales.

La cantante de “Bad Romance” ofreció un show en Toronto como parte de su gira “Chromatica Ball Tour”. Mientras Lady Gaga se encontraba muy concentrada en la canción que estaba interpretando un fan mexicano no dudó en lanzarle un muñeco de Dr. Simi, pero el seguidor no calculó bien la puntería y terminó golpeando a la artista en la cara.

No un Dr. Simi pegándole a Gaga en la cara 💀 pic.twitter.com/am6E5UHH1s — 𝕻𝖊𝖗𝖗𝖎𝖙𝖆 𝕽𝖊𝖌𝖌𝖆𝖊𝖙𝖔𝖓𝖊𝖗𝖆 (@PReggaetonera) August 7, 2022

Lady Gaga no prestó atención al incidente, ya que como toda una profesional siguió cantando frente a sus miles de fans.

Cabe recordar que lanzar un Dr. Simi a los artistas se ha vuelto una tradición entre los mexicanos, ya que varias celebridades internacionales han recibido sus muñecos de Dr. Simi en el escenario como Aurora, The Killers, The Strokes, My Chemical Romance, José Madero, entre otros.

Usuarios reaccionan con memes a Lady Gaga siendo golpeada por un Dr. Simi

El incidente en el concierto de Lady Gaga causó revuelo en las redes sociales, por lo que los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar con divertidos memes.

La ambulancia del Dr. Simi llendo a buscar a Lady Gaga después del trancazo que le dieron con un peluche 🧸🚑👨‍⚕️🩺 pic.twitter.com/f2eDu5qQaD — ꧁Ӂ🅗🅐🅝🅝🅨Ӂ꧂ (@Collins_Yupi) August 7, 2022

En algunos señalan que el Dr. Simi llevaría al doctor a Lady Gaga tras haber sido golpeada, otros más no pudieron contener la risa ante el incidente. Otros más señalaron que el peluche se transformó en estrella del pop tras haber tocado a Lady Gaga.

El Dr. Simi que le aventaron a Lady Gaga después de tocarla: https://t.co/LPa8LMNlmx pic.twitter.com/PikpeOc96u — K (@TransportesK) August 7, 2022

Un Geiii // Lady Gaga atacada por un Dr Simi pic.twitter.com/KuZcqD6vJC — Lalito Tavares🍿 (@Lalito_tavares) August 7, 2022

¿Será este el fin del mame del Dr. Simi en los conciertos ? pic.twitter.com/pMNjM8NzF2 — ErnestoTell (@ErnestoTell) August 7, 2022

el muñeco del dr. simi volando hacia la cara de lady gaga pic.twitter.com/rpYZmSEQgn — Taquería Björk (@dinosaureo) August 7, 2022

el dr simi viendo a qué cara se dirigía pic.twitter.com/eAQpbvQQDn — carlos buburrón (@CBuburron) August 7, 2022