¿Cuáles son las películas que llegarán a Amazon ahora que compró MGM?

Amazon busca fortalecerse y ganar terreno en el streaming, por lo que anunció la compra del famoso estudio Metro Goldwyn Mayer (MGM).

La adquisición se lleva a cabo por 8 mil 450 millones de dólares, por lo que ahora Amazon podrá contar con 4 mil películas que conforman el catálogo del legendario estudio del león.

Entre las más destacadas están la saga de James Bond, así como las franquicias de Rocky, Robocop y hasta La Pantera Rosa.

MGM también tiene entre sus filas las cintas de Tomb Raider y 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, The Magnificent Seven y The Thomas Crown Affair.

El estudio del león tiene 17 mil series y programas de televisión, entre los más aclamados están El cuento de la criada' (The handmaid's tale) y Vikingos.

Amazon espera aprovechar el enorme catálogo de MGM Studios y sus casi 100 años de experiencia cinematográfica para reforzar Amazon Studios y complementar los logros que su estudio ya ha alcanzado.

Algunas series y películas de MGM que llegarán a Amazon