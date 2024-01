Estas son todas las polémicas FOTOS de Nodal y Cazzu que desagradan a la gente

El cantante Christian Nodal y su novia Cazzu están causando polémica, luego de que en redes sociales recordaron una fotografía que causó desagrado entre los usuarios y los tacharon de vulgares.

La fotografía que está causando polémica es una en la que aparece en la cama, Nodal está acostado y Cazzu está encima de él mostrando su pancita de cuando estaba embarazada y la imagen se la están tomando frente al espejo.

La foto tiene varios meses de haberse publicado en redes, pero los usuarios la revivieron y están tundiendo a la pareja porque consideran que es una foto de mal gusto.

La polémica foto de Cazzu y Nodal Especial

Otras fotos polémicas de Christian Nodal y Cazzu

Sin embargo, esta no es la única foto con la que causan repulsión a la gente, ya que mientras la rapera argentina estuvo embarazada publicó varias fotos que no fueron del agrado de la gente.

Una de sus polémicas fotos fue cuando Cazzu compartió por primera vez la foto de su panza de embarazo y es que a la gente no le gustó porque la cantante tiene el vientre tatuado.

Cazzu presume su panza de embarazada tatuada y fans se burlan: '¿es niño, niña o araña?' Especial

Te puede interesar Cazzu presume cómo quedó su escultural vientre a 2 meses de dar a luz (FOTO)

Cazzu y Nodal IG@cazzu

Sin duda las fotos que más polémica causaron fueron en las que Cazzu posó para la revista Playboy tan solo unas semanas antes de dar a luz a su hija.

Cazzu en Playboy Foto: Playboy

La gente señaló que era muy raro ver a una mujer embarazada apareciendo en una portada de una revista de este tipo, pues consideraron que la cantante sexualizó la maternidad, pues en las instantáneas salió con muy poca ropa.

"Qué necesidad de mostrarse así estando embarazada", "una mujer embarazada en una revista erótica es un poco raro", "una vergüenza, está embarazada", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Sin embargo, Cazzu no se quedó callada y le respondió a los que la critican con más fotos provocativas. “Son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente”, escribió la rapera argentina en el post.