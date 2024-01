Critican a Nodal y Cazzu por subir curiosa FOTO desde la cama: 'esta satánica no tiene límites'

Christian Nodal y Cazzu están a punto de celebrar su primer Año Nuevo como padres primerizos, motivo por el cual sus fans andan muy pendientes de lo que hacen y suben a sus redes; sin embargo, la pareja compartió una curiosa foto que no le pareció a la gente puritana, la cual tachó a la pareja de vulgar por andar exhibiéndose.

Y es que a través de redes sociales resurgió una postal que Cazzu y Nodal compartieron por eso de agosto, cuando la cantante argentina tenía una notoria panza de embarazada y con la cual derrumbó el mito de que las mujeres en cinta son puritanas, castas y no se divierten.

La imagen en cuestión desató los gritos de la gente mocha y temerosa de la moral cristiana con la cual han sido subyugada por generaciones y no le permite tener una vida plena y que además sólo le ha generado frustraciones y amargura en su vida.

Y es que en esa foto, Cazzu y Nodal se retrataron mientras estaban en la cama. Ella vestía una pijama rosa mientras dejaba su panza de embarazada al descubierto, además estaba sentada de una forma sugerente sobre el cantante mexicano, quien estaba semidesnudo y sostiéndola por las caderas. Ambos miran a la cámara.

Dicha imagen desató polémica entre los internautas carentes de “acción” y una vida amatoria y de pareja sana, por lo cual calificaron a la pareja de famosos como un par de vulgares si pudor ni temor a su deidad judeocristiana.

Además, algunos de los comentarios se centraron en decir que el embarazo era algo “sagrado” que debía mantenerse en privado, además de que en esa etapa de la vida era “pecado” cualquier expresión de sexualidad.

“Tienen que subir cosas de su intimidad, eso es para ellos dos, o es para que vea que son felices, para serlo no es necesario compartirlo”, “Es imagen solo debería quedar en su mente de ellos no en la de todos”, “Que grotesco se ve esto”, “Es como festejar ya cualquier escena porno. Pero las personas les parece bien esto y admirable”, “Esta satánica no tiene límites”, “eso no se puede hacer en el embarazo, es pecado, eso no se hace por placer, solo por reproducción”, les dijeron.