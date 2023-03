¡No soportó! Ricardo Casares cierra su TikTok polémica con Javier Ibarreche

Ricardo Casares no soportó las críticas y ataques que los fans hicieron en su contra por la polémica que se generó en torno a él y su interacción con Javier Ibarreche en los premios Oscar 2023 y cerró su TikTok.

Y es que los fans ataron a Ricardo Casares, pues consideraron que no dejaba hablar a Javier Ibarreche durante la cobertura de los Oscar 2023, pese a que el tiktoker es un erudito del cine.

Tras todo el escándalo, la gente que lo sigue en TikTok se dio cuenta de que su cuenta ya no estaba disponible, lo cual ha generado especulaciones de que no soportó las críticas, además de que muchos fans consideran de mínima importancia que ya no esté en dicha red.

Javier Ibarreche habla de la polémica con Javier Casares

A través de su TikTok, Javier Ibarreche habló acerca de la polémica con Javier Casares y aseguró que todo fue una malinterpretación de los fans.

"La gran mayoría de las entrevistas las consiguió este wey, era la primera vez que yo iba, pero Ricardo que es su cobertura número 20, ya se la sabía, y aquí se notó. Si logramos hablar con Antonio Banderas fue porque este wey no sé cómo convenció a la manager, y si logramos hablar con Florence fue porque este wey metió el micrófono y lanzó la pregunta", aseguró Ibarreche.

"Yo la verdad no sabía que el pedo era así, está muy cabrón, ya hasta el final logre tener una entrevista con Colin Farrell, pero sepan que, en la alfombra sin este wey, estaría perdido”, agregó.

"Todo fue percepción, créanme que de este lado todo bien, lo que me tocó vivir este fin de semana, no lo cambio por nada", finalizó Javier Ibarreche.