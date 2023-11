Spotify pone 200 mil audiolibros GRATIS; estos son algunos de los títulos

Spotify es una de las plataformas más reconocidas de streaming y esta vez sorprendió a los usuarios al anunciar que pondrá más de 200 mil audiolibros gratis para los usuarios Premium.

El catálogo con todos los títulos de libros ya está disponible desde octubre en países como Reino Unido y Australia, y ahora se extendió esta promoción hasta Estados Unidos.

Spotify anunció que a sus usuarios Premium, que tienen cuentas de Family o Duo podrán acceder a 15 horas de escucha gratis al mes.

Los usuarios que tengan esta opción no es necesario que hagan algo, simplemente les aparecerán los audiolibros marcados como "Incluidos en Premium". Las 15 horas deberían proporcionar alrededor de dos audiolibros promedio por mes, pero si se rebasa este límite, los usuarios pueden comprar una recarga de 10 horas.

¿Qué audiolibros se pueden escuchar en Spotify gratis?

De acuerdo con Spotify los audiolibros que se pueden escuchar son el 70 por ciento de los títulos más vendidos: desde sensaciones del momento como The Woman in Me (La mujer en mi) de Britney Spears y Let Us Descend de Jesmyn Ward, hasta clásicos queridos como El Alquimista y Emily de Paulo Coelho. Cumbres borrascosas de Brontë, Me alegro de que mamá haya muerto de Jenette McCurdy, entre otros más.

Los audiolibros son una forma entretenida de finalmente acceder a todos los libros que siempre han querido leer los usuarios y es una nueva forma de experimentar las historias que ya se conocen y de descubrir su próximo libro favorito.

Spotify realizó una encuesta entre los usuarios de Estados Unidos la cual dio como resultado que las generaciones más jóvenes realmente están empezando a escuchar audiolibros: la Generación Z y los millennials lideran la escucha de audiolibros, y el 72 por ciento de los jóvenes de 18 a 34 años informaron que escuchar audiolibros.

Cabe aclarar que el comunicado que envió Spotify para anunciar los audiolibros gratuitos solo aplica para Estados Unidos, de México todavía no anuncian nada.