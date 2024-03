Sum 41 cancela conciertos en México; no estará en el Pa'l Norte ni en Punk Rock Fest por esta razón

La banda de rock Sum 41 canceló sus conciertos en México, por lo que la agrupación no se presentará ni el Pa’l Norte ni en el Punk Rock Fest.

En sus redes sociales, la banda publicó un mensaje en el que señaló que no se presentará en México, debido a que su equipo fue retenido en Asia y no les es posible llegar a tiempo para los shows de México.

“Nos duele que no podemos presentarnos en el festival Punk Rock en la ciudad de México y Pal Norte en Monterrey este fin de semana. Esto se debe a que nuestro equipo se mantiene en Asia inesperadamente. Intentamos todo lo que pudimos para legar a México a tiempo, pero lamentablemente no es posible”, se lee en el mensaje que publico Sum 41.

El mensaje de Sum 41 para cancelar sus shows en México Foto: IG

“Estamos desconcertados por esto, pero los apreciamos a todos y estamos muy agradecidos por el apoyo que han mostrado a nuestra banda a lo largo de los años”, concluyó el mensaje.

Fans, devastados por la cancelación de Sum 41

Los fans están enojados porque compraron el boleto solo para ver a la banda de rock y ahora no podrán disfrutar del show, además de que la banda ni siquiera dejó una posibilidad para regresar al país y solo agradeció el apoyo.

“Acabo de comprar mis entradas, y tú eras la única banda buena”, “Es la segunda vez que cancelas shows en México, la segunda que tuve entradas y no me reembolsan. Casi parece que realmente no quieres actuar aquí”, “Hay como cien bandas en el festival, solo pide algunos instrumentos y ven a tocar”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Los cibernautas están molestos porque, como mencionaron esta es la segunda vez que la banda cancela, además de que en el Punk Rock Fest eran la única banda destacada, por su parte, en el Pa’l Norte hay más bandas famosas, para compensar a los fans, quienes no están contentos con la decisión.

A esto se suma que Blink-182 también canceló su primer show en México en el Festival Imperial de Tijuana, por lo que los fans mencionan que es posible que las bandas realmente no quieran presentarse en el país.