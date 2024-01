Morrissey cancela definitivamente su concierto en el Palacio de los Deportes ¿por qué?

Los fans del cantante británico Morrissey se van a quedar como “el perro de las dos tortas”, pues a meses de que se había anunciado que el concierto que iba a dar en 2023 lo pospuso para este 2024, ya se dio a conocer que el show que iba a dar en el Palacio de los Deportes está completamente cancelado.

La fecha original para el concierto de Morrissey en el Palacio de los Deportes iba a ser el 10 de septiembre 2023, pero a través de un comunicado se informó que el concierto sería el 31 de octubre.

Morrissey volvió a posponer el show y la fecha prevista iba a ser este sábado 3 de febrero, pero el inglés, dejó ver lo poco profesional que es y anunció este viernes 2 que siempre no se va a presentar y que su show estaba cancelado.

Fue OCESA la quedó a conocer la información, en la cual señala que, por problemas de salud, Morrissey ya no se va a presentar en el recinto e la Ciudad de México.

De acuerdo con lo informado, el famoso “ha experimentado un cuadro de agotamiento físico, por lo que está recibiendo atención médica y se le ha ordenado reposo y permanecer en Zurich”.

Ante ello, la corporación le pidió a los fans de Morrissey que soliciten el reembolso de sus boletos, los cuales tienen guardados desde hace más de medio año.

Como era de esperarse, la gente no sopor´to y comentó el post de OCESA con descontento y lenguaje soez: “9 de cada 10 conciertos cancela, no fueran las vegas porque ahí si dan 100 conciertos”, “Ya no se ni para que le creen”, “Le ha de haber llegado el olor de un bistec en la calle” y “Igual no había gente que creyera que ese concierto sucedería”.