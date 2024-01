Eric Clapton viene a México después de 20 años: checa fecha, lugar, venta y precios de boletos

El reconocido músico Eric Clapton viene a México para dar un espectacular concierto en el Foro Sol de la CDMX.

A través de las redes sociales Ocesa informó que Eric Clapton vendrá México el próximo 3 de octubre y tendrá como invitado especial a Gary Clark Jr.

¿Cuándo es la venta de boletos para Eric Clapton?

La venta de boletos para ver a Eric Clapton es el próximo 31 de enero a las 14:00 horas y será una preventa exclusiva de Citibanamex, con la que los fans que sean tarjetahabientes de este banco podrán adquirir sus entradas antes que nadie y además, tendrán la opción de pagar a meses sin intereses lo boletos que superen los 3 mil pesos.

Eric Clapton vuelve a México Foto: Especial

Sin embargo, por el momento no se han dado a conocer los precios de las entradas para el esperado concierto.

“Me va a dar algo, después de como 20 años”, “Paul McCartney el año pasado y ahora Eric, qué bonito. Traigan a los Stones después”, “Anuncien tres fechas porque se van a acabar en chin…”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Así fue la última vez que Eric Clapton vino a México en 2001

La última vez que Eric Clapton vino a México fue el 23 de octubre de 2001, por lo que han pasado 22 años de su última visita a tierra azteca.

En ese entonces el guitarrista también se presentó en el Foro Sol con su gira Reptile Tour 2001, en donde interpretó temas como Tears in Heaven y Layla, las cuales fueron las más aplaudidas de un repertorio que también incluyó Change de World , My Father's Eyes , She's Gone y una versión del Hoochie Coochie Man.

Así que el regreso de Eric Clapton a México es uno de los más esperados, sin embargo, los fans también esperan que los Rolling Stones regresen a con una nueva gira.