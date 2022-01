Supuesta mujer con la que peleó Alfredo Adame da su versión: "el señor nos amenazó con una pistola"

Luego de que Alfredo Adame se peleara con una pareja en la vía pública, la supuesta mujer que sale en los videos apareció en las redes sociales y contó su versión de lo que ocurrió en el altercado con el actor.

A través de Twitter, una mujer de nombre Maythe se identificó como la persona que aparece en la pelea con Alfredo Adame y aseguró que tiene más videos de lo sucedido.

Además, la mujer señaló que Alfredo Adame la amenazó a ella y a su familia con un arma. “El señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro .. se metió al carro y adentro de él nos amenazó ... todo lo tengo en video”, se lee en el tuit.

Mujer da su versión de la pelea con Alfredo Adame Foto: Especial

En otro mensaje la mujer dijo que el actor se molestó porque su esposo no le había dado el paso: “El señor se bajó muy picudo solo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro… el señor no sabe pelear solo sabe mentar madres y claro yo tengo videos”, se lee en los mensajes de Twitter.

Los cibernautas le han pedido insistentemente a Maythe que suba a redes sociales los videos que dice tener.

¿Alfredo Adame traía un arma?

Un testimonio publicado en El Universal señaló que aparentemente Alfredo Adame estaba armado durante el pleito ocurrido contra la pareja.

“Su novio se le fue a los golpes a Alfredo Adame. Alfredo estaba armado, una pistola se le cayó del pantalón, se ve en el video. Una persona que estaba allí la agarró minuciosamente”, comentó un testigo a la publicación.

KR