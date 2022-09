Survivor México 2022: Jacky Ramírez revela cuál es la única manera en la que podrían sacar a Yusef del programa

Jacky Ramírez fue la última eliminada de Survivor México 2022 antes de la fusión y contó cómo vivió en el programa la estrategia maestra que armó Julián para sacarla del programa sin que hubiera un juego de la extinción.

“Me di cuenta de muchísimas cosas, menos de la más importante que fue esa. Jamás supe que harían esa estrategia. A las niñas les faltaron ovarios y a los niños les faltó ser menos cobardes para enfrentarse conmigo, porque evidentemente no fue una salida normal. Tuvieron que crear una estrategia súper diferente para lograr sacarme”, dijo Jacky Ramírez de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

La influencer de 24 años consideró que su llegada al reality show en la semana ocho fue vista por sus compañeros como una amenaza, ya que ella eliminó a Christian, uno de los elementos fuertes de la tribu de los Halcones.

Yo creo que desde el momento en que vieron que yo saqué a un fuerte, en este caso Chris, sí (me tuvieron miedo), aunque ellos decían que yo era débil o que no hacía nada. Pero sabían que si se iban conmigo a una extinción era un 99.9 por ciento probable que ellos perdieran contra mí Jacky Ramírez de Survivor México 2022

En ese sentido, Jacky también desmintió a sus compañeros de Survivor México 2022, pues aseguró que ella siempre estuvo en la disposición de realizar las actividades que ellos le pedían.

Jacky Ramírez se despidió de Survivor México 2022 Foto: Especial

“Yo me desperté dos días tarde, y pero solo 30 minutos después de ellos. Me parece que se ahogaron en un vaso de agua y se escandalizaron por ese tema cuando lo que me pidieran ellos, yo siempre lo hice, que si ve por cocos o lava platos. Y en todas las estrategias de juego o en tribu yo siempre les decía que sí. Jamás les cuestionaba. Me parece que se escandalizaron demasiado”, dijo.

Uno de los grandes temores de Los Otros y de los Halcones es que Jacky llegara a la fusión, pues pensaron que ella se uniría a Yusef y a los Jaguares.

Jacky Ramírez afirmó que sí hubiera hecho alianza con la tribu amarilla, pues, mencionó, sus integrantes siempre la trataron bien.

Si yo me hubiera aliado con alguien, hubiera sido con alguno de ellos, con Yusef o con David. A mí me trataron muy bien y fueron muy sinceros y empáticos desde el momento uno Jacky Ramírez de Survivor México 2022

Jacky Ramírez revela cómo podrían sacar a Yusef de Survivor México 2022

Sin duda Yusef Farah se ha convertido en el objetivo de Halcones, Los Otros y de los propios Jaguares ahora que todos los participantes de Survivor México 2022 están en la fusión.

Sin embargo, para Jacky Ramírez él es un competidor fuerte, que será difícil sacarlo en algún juego, pues señaló que solo podrían eliminarlo si los integrantes del programa fraguan un plan similar al que hicieron para sacarla a ella.

“Yo veo muy fuerte a Yusef. Por competencia no lo van a sacar. Tendría que ser un plan o una estrategia como la que hicieron conmigo o por votos, pero en competencia no”, advirtió.

Jacky Ramírez dice que le faltó usar la manipulación en Survivor México 2022

Jacky Ramírez consideró que le faltó sacar más su “don” de la manipulación para poder permanecer más tiempo en Survivor México 2022.

“Yo soy experta, si hubiese querido, lo hubiera logrado. Si hubiera llegado desde el inicio hubiera sido más fácil, porque a la mitad de la competencia ya había ciertas alianzas, pero si yo hubiera utilizado la manipulación la historia hubiera sido otra”, indicó la influencer.

Finalmente, Jacky adelantó que próximamente se lanzará como cantante y va a sacar dos temas, uno con estilo urbano y el otro inclinado hacia la electrónica. Reveló que los temas saldrán a la luz en aproximadamente 20 días.