Survivor México 2022: Santi prevé que Yusef sea uno de los eliminados: "Necesitan ser 8 contra él"

Santi Valverde, quien se alió al final con Yusef en Survivor México 2022, señaló que sus compañeros se unirán en contra del exparticipante de Exatlón México.

“Lo que se viene es que todos van a ir contra Yusef. A él lo nominan porque es muy bueno, sabe lo que hace porque es un atleta de alto rendimiento; tribu a la que fue, tribu a la que hizo ganar. Yusef como jugador y atleta es muy bueno y para que le ganen va a necesitar que sean ocho contra él, si no, no le van a ganar”, dijo Santi Valverde Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

Asimismo, Santi explicó que la clave para sacar a Yusef está en Cyntia y David, ya que si ellos rompen la alianza con El León Libanés es muy probable que quede sentenciado en el juego de la extinción.

Santi está enfocado en conocer la estrategia de los exjaguares de Survivor México 2022 Foto: Especial

“Estoy enfocado en ver qué hacen David y Cyntia porque ellos son los que le van a dar un vuelco al juego, simplemente porque son dos votos que se van a sumar contra una persona. Es muy probable que los Jaguares rompan la alianza yo siento que se van a unir con los otros”, dijo Santi.

El expartipante de Survivor México 2022 no se equivocó, ya que en el capítulo previo a la eliminación de esta semana, Cuchao le propone a Cyntia unirse contra Yusef, ella lo piensa porque todavía se siente traicionada por El León Libanés.

Sin embargo, todavía falta saber de qué lado toma partido David, quien era de la tribu de los Jaguares. Si la estrategia se concreta podrán sacar a Yusef por votos sin tener que ir al juego de la extinción como ocurrió con Jacky.

Así vivió Santi Valverde Survivor México 2022

Santi contó que para él Survivor México 2022 fue una experiencia con mucho aprendizaje, pues fue uno de los pocos integrantes que se mantuvo en la misma tribu antes de la fusión.

Asimismo, señaló que lo mandaron al juego de la extinción en seis ocasiones debido a que él tenía una alianza con él mismo y decidió ser fiel y honesto a sus valores y principios.

“Mi estrategia estaba conmigo mismo: ser honesto y leal a lo que yo sentía, y yo no tenía ganas de hacer alianzas con gente que quizá su modo de jugar no me representaba. Y al tener una alianza conmigo mismo me convertía en una sola persona y por eso quedaba desvalido y no me importaba, porque la prioridad era ser honesto con lo que me sucedía”, explicó.

“Yo tenía un pensamiento que me acompañaba mucho: ‘No te tomes la estupidez ajena como algo personal’, y yo no me tomaba las cosas personales”, aseguró Santi.

Finalmente, agradeció a los fans de Survivor México 2022 que le demostraron su apoyo y expresó que le gustaría regresar el cariño manteniéndose en contacto con ellos en Instagram @santivalverde.

“Estoy muy contento con el cariño y la aceptación y admiración que tiene la gente, me gustaría agradecerles y la manera es estar en contacto vía redes”, concluyó.