Survivor México 2022: Viridiana defiende su relación con Yusef: "No fue estrategia o por beneficio"

Viridiana Álvarez fue la reciente eliminada de Survivor México 2022 y su salida se dio en medio de la polémica por una presunta traición de sus compañeros y por el romance que tenía con Yusef Farah dentro del programa.

La alpinista señaló que ella no sintió que su equipo la traicionara al enviarla al duelo de eliminación, incluso defendió a Cyntia Cofano, quien era su amiga dentro del programa, ya que, dijo, la situación obligó a los Jaguares a votar por dos de sus compañeros.

“Fue una decisión muy dura para todos porque de cinco, teníamos que enviar a dos (a la extinción) y no siento que haya habido una traición, pero se pudieron hacer las cosas diferentes. A pesar de que había amistad se tenía que votar por alguien. Cyntia actuó para protegerse y no tanto como para eliminarme o sacarme”, dijo Viridiana Álvarez de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

Viridiana en el duelo de la extinción en Survivor México 2022 Foto: Especial

Mientras que por el lado de Yusef, Viridiana mencionó que ella no sintió que el exintegrante de Exatlón México se haya aprovechado de su relación amorosa para sacar ventaja, como lo insinuaron en la tribu de Los Otros.

“No, no lo creo. En cuestión de alianzas él estaba muy bien con la tribu, no tenía necesidad de hacer una alianza conmigo para que lo aceptaran en la tribu. No fue una estrategia para encajar o tener un beneficio”, explicó Viridiana de Survivor México 2022.

Viridiana y Yusef Farah dejaron en pausa su romance, tras la repentina salida de la alpinista, sin embargo, la exintegrante de Jaguares reveló que ella y el judoka hicieron planes para continuar viéndose fuera del programa.

“Compartimos algunos planes para hacer saliendo como de montaña u otras actividades. Yo no he querido comentar nada porque eso el tiempo lo va a decir y tengo la confianza de que lo que platicamos adentro es auténtico y genuino, y, que fuera de Survivor, todo eso que dijimos que vamos a hacer lo vamos a realizar”, comentó.

te puede interesar Survivor México 2022: Gabo Cuevas revela que Karim le robó comida al conductor "Warrior"

Asimismo, Viridiana defendió a Yusef de las críticas que ha recibido en redes sociales por parte de los fans del programa, tras las polémicas que se suscitaron con la proteína y el robo de alimentos y suministros.

Viridiana asegura que su romance con Yusef no fue estrategia en Survivor México 2022 Foto: Especial

Incluso mencionó que ella considera que en Survivor México 2022 se está tratando de darle una imagen negativa al deportista.

“El Yusef que yo conocí es una persona totalmente diferente a la que muestran en los promocionales, donde siempre tratan de usar una mala imagen o un comentario que no tiene el contexto, creo que es como si Survivor quisiera hacerlo quedar mal, y lo que nosotros vivimos con él es que es atento, cariñoso, otra persona que muestran en el reality”, dijo.

Finalmente, Viridiana indicó que le gustaría que todos los jaguares llegaran a la final, pero especialmente Yusef. Además, dijo que se despidió de Survivor México 2022 siendo una competidora que se portó a la altura de la competencia.

“Me voy con la confianza de que me porté a la altura de un participante que respetó y que dio todo de sí”, concluyó.