Survivor México 2023: Así corrieron a Aarón 'El Capitán' de Acapulco Shore por violento

Aarón Albores es uno de los personajes que ha destacado en la primera semana de estreno de Survivor México 2023. Muchos fans aseguraban que el rostro de este concursante se les hacía conocido y es que antes de entrar al reality de supervivencia estuvo en Acapulco Shore y lo corrieron por violento.

Aarón “El Capitán” entró a Acapulco Shore en la temporada 8, en la que Karime era la reina del programa. Cuando el ahora integrante de Survivor México 2023 llegó al reality show de MTV causó furor entre las chicas, pues su cuerpo atlético y su rostro conquistaron a las participantes del programa.

Sin embargo, apenas era la fiesta de bienvenida, cuando Aarón y Chile ya estaban en conflicto. Chile dijo que no le caía bien, así que Aarón “El Capitán” se le fue con todo a su compañero.

Chile estaba sentado junto a Karime en una de las sillas en forma de esfera de la casa y Aarón llegó a sacudirles el asiento de forma violenta, Karime dijo que se asustó porque ella estaba ahí junto a su amigo.

Karime y Chile se salieron del asiento y él y Aarón empezaron a discutir, el resto de los integrantes intervino inmediatamente y “El Capitán” empezó a golpear el piso y otros objetos que tenía enfrente pues, dijo, no quería “partirle la cara” a alguno de sus compañeros.

La producción de Acapulco Shore intervino y lo sacaron del programa por su actitud violenta. Al día siguiente regresó Aarón y se disculpó con sus compañeros y admitió que se le “bajaba el switch” en momentos como el de la fiesta, pero ofreció su amistad y su protección a sus compañeros del programa.

Los capítulos transcurrieron y él tuvo un desacuerdo con Jaylin, la primera participante trans que entró a Acapulco Shore, ya que él se mostró muy interesado en ella y después se retractó algo que a Jaylin no le gustó y desde ahí surgió su enemistad.

En una ocasión cuando salieron de la fiesta, “El Capitán” iba cuidando a Isa, quien iba en muy mal estado a punto de volver el estómago, y él le pidió a Jaylin una bolsa, pero ella enojada por el rechazo le dijo que no y que si vomitaba que se aguantara.

Empezaron el pleito porque Jaylin le aventó a él una bolsa en la cara, la que le pidió, entonces Aarón se encendió y le empezó a gritar muy fuerte: “Yo mato gente y se me calla a la ver… Ya entiende”, le dijo con un ademán como si le fuera a levantar la mano.

Los otros integrantes de Acapulco Shore que estaban en otra camioneta escucharon los gritos de Aarón, ahora de Survivor México 2023, e inmediatamente lo intentaron tranquilizar hasta que llegó la producción del programa y le dijeron que su actitud violenta no era parte del programa y lo expulsaron del reality show.

“No me doy cuenta de lo que estoy diciendo, hasta que el equipo de producción intervino para frenarme”, señaló El Capitán en su último episodio de Acapulco Shore.

Se me explica que mi actitud no es la mejor para estas vacaciones, acepto la consecuencia de mis actos y si producción ha decidido que me tengo que ir aceptaré