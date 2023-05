Survivor México 2023: Pablo Martí confiesa que su esposa abortó días antes de que él entrara al programa

Pablo Martí es el ganador de la segunda temporada de Survivor México 2023 y regresó al programa de supervivencia por la revancha, para consolidarse como el mejor jugador.

Sin embargo, Pablo Martí contó que antes de entrar a la cuarta temporada de Survivor México 2023, pasó por un momento complicado que le está haciendo replantearse su estancia en el programa.

Esposa de Pablo de Survivor México 2023 sufrió aborto antes de que empezara la temporada

El chef y surfista contó que días antes de que entrara a Survivor México 2023 su esposa sufrió un aborto.

“El sufrir, extrañar, no saber cómo se siente mi esposa, es sufrimiento para ella, porque la dejé recién diagnosticado el aborto con mucho dolor y pues es día cuatro, no sé cuántos días vamos a estar acá, vamos a seguir ahora adelante, hasta que se pueda y sí, de repente ya no puedo por lo que sea, también es válido”, mencionó Pablo Martí en el programa.

Pablo Martí aseguró que extraña mucho a su familia y apenas va comenzando la temporada.

Realmente no creo que haya forma de comparar el sufrimiento de una persona con mi situación estando acá, extraño mucho a mi familia Pablo Martí de Survivor México 2023

Aunque Pablo Martí recibió algunas críticas de parte de los usuarios de Internet por haber ido al programa mientras su esposa estaba convaleciente y triste por la pérdida de su bebé, otros más lo defendieron y señalaron que el concursante ya tenía un contrato con Survivor México 2023 y no podía romperlo fácilmente.