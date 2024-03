Survivor México 2024: ¿Quién gana hoy 12 de marzo?

Los participantes de Survivor México 2024 iniciaron fuerte la temporada 5, con un supuesto eliminado, con los sobrevivientes mostrándose traicioneros y dando dobles discursos, además de que apenas llevan un día y ya se están peleando por el poder de ser el líder de la tribu.

¿Quién gana el collar de inmunidad hoy en Survivor México?

De acuerdo con los spoilers hoy se juega el Collar de Inmunidad de los hombres y el ganador será Jean Carlo Rivas del equipo de los Halcones.

Se llevará a cabo una intensa prueba en la que tienen que resistir en una posición mientras sostienen una cuerda con una de las manos.

¿Quién gana los Suministros hoy en Survivor México?

Una de las pruebas más esperadas es la de los Suministros, ya que con eso los participantes de las tribus se ayudan para poder sobrevivir sin necesidad de conseguir su propia comida y que tengan que buscar y cazar menos.

Los spoilers señalan que el equipo que gana los Suministros hoy es el equipo de los Halcones, el cual está reaccionando tras la paliza que le dio la tribu Jaguar, pues ayer arrasaron con los víveres y también en el segundo juego de recompensa.

Sin embargo, los fans del programa tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer al verdadero equipo ganador.

¿Qué pasará hoy en Survivor México?

Los sobrevivientes se van a quejar de la actitud e John Guts, pues vino prepotente, con actitud desafiante, además Jean Carlo aseguró que lo intentó desconcentrar en la prueba por el collar, por lo que están acusando que el líder de los Jaguares juega sucio.

A esta queja se unió Beng Zeng, líder de los Halcones, pues asegura que ya no tolera a John.

Además, Itzel Peniche fue la eliminada de ayer, sin embargo, no se fue, sino que llegó a la Isla del Exilio, en donde va a pasar varios días y ya está comenzando a sentir enojo y resentimiento contra Guts por haberla mandado al exilio y porque además no fue honesto y fingió que no entendió las instrucciones que había dado Warrior sobre el duelo de extinción.