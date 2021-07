Survivor México: Se acabaron la "Hienas" y Denisha prevé que se eliminen entre ellas

Denisha se convirtió en la eliminada de la semana 15 de Survivor México, la cantante destacó en la competencia por ser una de las participantes más analíticas del juego y leer las estrategias de sus compañeros.

Ahora que Denisha está afuera, sigue analizando lo que ocurre en Survivor México y augura que el final de las “Hienas” (Paco, Gary y Alejandra) está cerca, pues considera que se debilitarán y hasta van a eliminarse entre ellos mismos, todo con tal de ganar el premio de dos millones de pesos.

“Lo que yo intuyo es que las ‘Hienas’ ya no van a estar tan juntas como habían estado, creo que ahora que empezó la fusión cada quien se va a rascar con sus propias uñas y aunque las ‘Hienas’ les funcionó esa alianza en su momento, creo que ahorita ya no”, comentó Denisha en entrevista con La Razón.

Me atrevo a decir que entre ellos mismo (las Hienas) se van a eliminar o se van a ir quitando del camino porque al final del día tenemos a un Paco sumamente competitivo y que no se va a tocar el corazón para seguir en su juego Denisha de Survivor Méixico

Asimismo, Denisha considera que Alejandra no es tan fuerte en la fusión como lo era al frente de los Jaguares, mientras que Gary ha dicho que se siente cansado.

Denisha en el juego de la Extinción de Survivor México Foto: Especial

En uno de los Concejos Tribales, Gary comentó que Denisha no era tan fuerte, pero que le había sorprendido que hubiera llegado tan lejos, aunque él dijo que lo había dicho en modo de alago, lo cierto es que para los fans de Survivor México para la propia Denisha se trató de un comentario fuera de lugar.

Te puede interesar Survivor México: Usuarios despiden a Denisha con MEMES

“A mí nunca me quitó el sueño lo que ellos pensaran de mí… y la gente que nos subestimaba, porque subestimaban a Jorge, a Niebla, a mí, a todos los que ellos decían no metíamos tantos puntos en el campo de juego, al final se fueron dando cuenta que no nada más era meter puntos en el campo de juego, normalmente las personas que se van a nominación son las que algo sucede en campamento", comentó la cantante.

Mi tarea nunca fue tratar de callar la boca de alguien, mi tarea era retarme a mí misma y si por consecuencia le callé la boca a alguien más, pues qué bueno Denisha de Survivor México

Denisha se manejó con la estrategia de ser coherente con sus acciones y con lo que decía.

“Tienes que ser muy observadora, traté de ser muy coherente con lo que hacía y decía, ese fue mi objetivo desde el día uno. Mi gran reto fue mantenerme muy leal y muy fiel a mí misma y si la estrategia fue algo que me jugó a favor porque sabía leer muy bien a mis compañeros y ver por donde se movían las estrategias”, explicó la sobreviviente.

Lo que le dejó Survivor México a Denisha

Denisha no tenía una espctativa sobre cuánto tiempo iba a estar dentro de Survivor México y durante las 15 semanas que estuvo en competencia, la cantante logró sorprenderse a ella misma.

Momento en que se entinguió el fuego de Denisha en Survivor México Foto: Especial

“Fueron 15 semanas de mucho aprendizaje y crecimiento, de atreverme a hacer cosas que en la vida me hubiera imaginado hacer. Me fui triste de ya no compartir con mis compañeros, pero muy contenta de los logros que pude alcanzar”, comentó.

Finalmente, Denisha agradeció el apoyo de los fans que tenía antes de entrar al programa y el de los nuevos seguidores que se sumaron para acompañarla con su apoyo en la aventura de Survivor México.