Survivor México: Cyntia confronta a Alejandra y se gana el respeto de los usuarios de Internet

Cyntia y Alejandra de Survivor México tuvieron una discusión en pleno juego de la Inmunidad Grupal pues la Chef acusó a la actriz de crear una estrategia a sus espaldas.

Durante la competencia Cyntia le reclamó a Alejandra que era evidente que se estaban dejando perder para enviarla a ella al Juego de la Extinción de Survivor México.

Después de que los Jaguares perdieran el Juego de la Inmunidad Grupal, Cyntia enfrentó a Alejandra frente a Warrior y a todos los integrantes de Survivor México.

Dijo que no tuvo el valor de decirle de frente la estrategia, reiteró que Alejandra es la mujer más débil de toda la competencia. Por su parte la actriz respondió que no iba a caer en provocaciones, pero Cyntia no se quedó callada y hasta la imitó.

En el Concejo Tribal de Survivor México, Cyntia comentó que habló con sus compañeros y le dijeron por qué estaban enviándola a la extinción, Gary y Paco señalaron que no la quieren desde que llegaron a la tribu y escucharon que ella no quería que se embolsaran la comida como en lo hicieron en los Halcones.

Todo México al escuchar a Cyntia decirle a Alejandra "Para mi eres la más débil no solo de este grupo de todos".



Usuarios le dan su apoyo total a Cyntia de Survivor México

Los usuarios de las redes sociales apoyaron a Cyntia por haber confrontado a Alejandra. Los fans de Survivor México aplaudieron la valentía de la Chef para enfrentar el problema que tiene con la capitana del equipo.

Los Jaguares hicieron todo lo posible por sacar a Cyntia de la competencia, quemaron el tótem de resurrección, el papiro secreto de Paco, pero la cocinera se quedó y llegará a la fusión.

